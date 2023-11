Rovčanin podnosi ostavku na poziciju izvršnog direktora EPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktor Elektroprivrede (EPCG), Nikola Rovčanin, podnijeće, kako je saopštio, ostavku na tu poziciju i preuzeti funkciju poslanika u Skupštini.

Rovčanin je kazao da će ostavku na poziciju izvršnog direktora podnijeti u roku koji propisuje zakon.

“EPCG je na današnji dan najmoćnija od svog nastanka i svom nasljedniku ostavljam unaprijeđenu, visoko profitabilnu, organizovanu, investiciono osnaženu, najmoćnu kompaniju u državi u svakom pogledu. Ponosan sam na rezultate i tim ljudi sa kojima sam sarađivao. Iako mi mandat ističe 25. marta 2025. godine, opredjelio sam se dobrovoljno da svoj politički angažman nastavim obavljanjem političke funkcije u Skupštini Crne Gore”, napisao je Rovčanin na svom profilu na Facebooku.

On je naveo da želi da svoju karijeru dopuni parlamentarnim radom.

“Ušao sam u energetiku osporavan od dijela javnosti, izlazim sa apsolutnim rekordima u istoriji kompanije koji su postignuti u ove tri poslovne godine. Za mene nema veće medalje niti poslovnog ili političkog pehara od brojki koje su iza mene i koje su neupitne. U posljednje tri poslovne godine EPCG je ostvarila najbolje reziltate u svojoj istoriji, 2021. godine 47 miliona, a ove godine očekujem više od 80 miliona profita”, rekao je Rovčanin.

On je kazao da su postignuti rekordi u proizvodnji, naplati, drastično povećan broj redovnih platiša, obnovljene i osavremenjene poslovnice, nejtransparentniji konkursni postupci sa samo četiri tužbe u tri godine, milionske uštede u javnim nabavkama, apsolutni rekordi u bilansima trgovine električnom energijom.

“Naročito sam ponosan na odbranu rada i ekoloŠku rekonstrukciju Termoelektrane Pljevlja, nakon 40 godina pokretanja i finansijskog zaokruživanja projekata Toplifikacije Pljevalja i hotroelektrane Otilovići, ugovora za izgradnju vjetroelektrane “Gvozd” i brojnih pokrenutih projekata”, poručio je Rovčanin.

On je naveo da je ponosan i na unaprijeđeni položaj rada svih zaposlenih u EPCG, saradnje sa sindikalnom organizacijom na najvećem nivou i poboljšanja uslova rada svih zaposlenih.

Pred EPCG su, kako je dodao, godine novih uspjeha, novih prizvodnih objelata, ali i novih poslovnih izazova.

“Svim kolegama, zaposlenima i poslovnim partnerima želim veliki uspjeh, a ja ću iz drugog ugla djelovanja parlamentarnim radom nastaviti da budem promoter razvoja i oslonac energetskom sektoru Crne Gore, ali i djelovati u širem političkom, privrednom i društvenom kontekstu”, zaključio je Rovčanin.

