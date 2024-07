Rješenje tražiti kroz subvencionisanje putarine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Monteput je pozvao predstavnike mještana Crmnice da, povodom njihovog zahtjeva za oslobađanje plaćanja putarine, dijalogom nađu rješenje kroz subvenionisanje putarine.

“Monteput je za pronalaženje rješenja dijalogom, a ne protestima i blokadom saobraćaja kroz tunel Sozina, čime se pravi višestruka šteta svim građanima, turistima i turističkim poslenicima, i nadasve ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju”, navodi se u saopštenju.

Iz Monteputa su rekli da vjeruju da će po tom pitanju postići dogovor, tim prije što su kroz dijalog sa mještanima našli rješenje za poziciju trase auto-puta kroz Crmnicu, u korist svih Crmničana.

“Pozvali smo, a i ovim putem pozivamo još jednom, predstavnike mještana Crmnice na sastanak, da dijalogom nađemo rješenje za njihov zahtjev za oslobađanje plaćanja putarine, kroz prepoznavanje svih kategorija mještana koje pogađaju troškovi putarine. Predlog je da troškovi putarine budu subvencionisani iz dobiti Monteputa”, navodi se u saopštenju.

Iz Monteputa su rekli da im je bila dužnost da upoznaju predstavnike poslaničkih klubova sa posljedicama koje mogu proizaći ako se rješavanju zahtjeva mještana Crmnice pristupi kroz izmjene Zakona o putevima.

“Rješenje zahtjeva mještana kroz izmjene Zakona o putevima tiče se i šire javnosti, jer bi se na taj način Crmničani doveli u povlašćen položaj u odnosu na druge građane, odnosno diskriminisalo bi stanovnike ostalih mjesnih zajednica sa teritorija koje gravitiraju auto-putu i tunelu Sozina, što je i u suprotnosti sa EU propisima koji uređuju ovu oblast”, navodi se u saopštenju.

To bi, kako se precizira, proizvelo kontinuirane izmjene Zakona, što bi otežalo primjenu i sprečavanje zloupotreba.

“Domino efekat ovakvog pristupa je i što se obesmišljava ustanovljen način finansiranja izgradnje i održavanja infrastrukturnih objekata kroz naplatu putarine. U krajnjem dovodi u nepovoljan položaj državu prilikom ugovaranja i planiranja budućih dionica, njihove izgradnje, finansiranje i naplatu putarine”, zaključili su iz Monteputa.

