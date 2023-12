Rješenje tima UCG-a osvojilo najviše bodova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predlog rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, radnog studentskog tima Univerziteta Crne Gore (UCG), osvojio je najviše bodova nakon glasanja žirija i javnosti, saopštilo je Ministarstvo ekonomskog razvoja.

Žiri je na sjednici u petak sproveo postupak ocjenjivanja predloga rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, koje su izradili radni studentski timovi UCG, Univerziteta Mediteran i Univerziteta Donja Gorica, pod vođstvom svojih mentorskih timova.

U postupku javnog glasanja, učestvovalo je ukupno 1,91 hiljada građana, od čega je 1.879 glasova bilo ispravno.

Utvrđeno je da je predlog rješenja studentskog radnog tima Univerziteta Donja Gorica, dobio najveći broj glasova javnosti, 1.066, te samim tim zavrijedio 100 bodova.

Drugorangirano rješenje radnog studentskog tima UCG-a sa ostvarenih 431 glasova, dobilo je 75 bodova, dok je trećerangirano rješenje radnog studentskog tima Univerziteta Mediteran ostvarilo 50 bodova, a 382 po glasovima javnosti.

Nakon utvrđivanja ukupnog broja bodova po predlogu rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, na osnovu bodova članova žirija i bodova dobijenih na osnovu glasova javnosti, sačinjena je rang lista.

Predlog rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda radnog studentskog tima UCG osvojio je ukupno 560 bodova, predlog tima Univerziteta Mediteran 484 boda, a predlog tima Univerziteta Donja Gorica 418 bodova.

Iz MER-a su podsjetili da se aktivnost izbora vizuelnog identiteta nacionalnog brenda sprovodi u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori (UNDP).

