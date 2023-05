Rizici bi mogli uticati na intenziviranje postojećih ranjivosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Finansijska stabilnost je i dalje očuvana, ali postoje rizici čija bi eventualna materijalizacija uticala na intenziviranje postojećih, kao i pojavu novih ranjivosti, naročito u realnom sektoru, ocijenjeno je na sjednici Savjeta za finansijsku stabilnost.

To se, kako je saopšteno na sjednici, dalje može odraziti na fiskalnu sferu i bankarski sektor.

„U cilju sagledavanja situacije i ocjene finansijske stabilnosti u zemlji, članovi Savjeta su na današnjoj sjednici razmatrali aktuelne makroekonomske pokazatelje i trendove“, navodi se u saopštenju nakon sjednice.

Sjednicom Savjeta je predsjedavao guverner Centralne banke, Radoje Žugić a prisustvovali su članovi Savjeta – ministar finasnija, Aleksandar Damjanović i predsjednik Komisije za tržište kapitala, Željko Drinčić.

„Uz rast industrijske proizvodnje i trgovine, prvi kvartal tekuće godine karakterisao je i značajan rast u sektoru turizma, pa je tako broj dolazaka turista u prva tri mjeseca bio skoro 62 odsto veći u odnosu na isti period prethodne godine, dok je rast broja noćenja u istom periodu iznosio 46 odsto“, navodi se u saopštenju.

Godišnja stopa inflacije, mjerena potrošačkim cijenama, u martu iznosila je 10,5 odsto, što je značajno umanjenje u odnosu na decembar prošle godine kada je iznosila 17,2 odsto.

„U bankarskom sektoru evidentirani su pozitivni trendovi, pa je tako u prvom kvartalu ove godine zabilježen godišnji rast aktive banaka 18,5 odsto, ukupno odobrenih kredita 11,6 odsto, depozita 21,2 odsto i kapitala 20,2 odsto“, navodi se u saopštenju.

Nekvalitetni krediti na kraju marta iznosili su 215,6 miliona EUR i činili su 5,62 odsto ukupnih kredita, što je 0,88 procentnih poena niže u odnosu na isti period prethodne godine.

Članovi Savjeta upoznati su sa predlogom nacionalne Fintech strategije koju je pripremila konsultantska Fintech firma Vendavi iz Londona, uz finansijsku podršku Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE), koja će biti upućena Vladi na usvajanje.

