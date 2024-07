Renga imenovan u Odbor direktora ToMontenegra zbog stručnosti i iskustva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je u Odbor direktora kompanije ToMontenegro imenovala Đuzepea Rengu, zbog stručnosti i višegodišnjeg iskustva u avijacijskoj industriji, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Kako je saopšteno Vijestima iz tog resora, Renga je do sada bio na pozicijama generalnog direktora, operativnog menadžera i zadužen za poslovnu strategiju švajcarske kompanije AMROS Group i njene kćerke firme AMROS Global.

Renga je u Odbor direktora državnog avio-prevoznika imenovan odlukom Vlade.

Osim njega, u Odbor su imenovani Tihomir Dragaš, Mitar Šušić, Aleksandra Gardašević Slavuljica i Petar Glomazić.

Njih četvoro su bili i u prethodnom sastavu borda direktora, a Vlada je razriješila i Vukadina Stojanovića i Danila Popovića.

“Đuzepe Renga je osoba koja svojim iskustvom i znanjem u avijaciji može mnogo da doprinese našoj nacionalnoj avio-kompaniji. Renga je CEO (generalni direktor) kompanije AMROS Group, a u vazduhoplovnoj industriji je od 2012. godine, kada se pridružio i Amros-Globalu kao operativni menadžer”, naveli su iz Ministarstva.

Tokom svog vremena kao operativni menadžer, bio je odgovoran za uspostavljanje operacija i procesa u Amros-Globalu i to je učinio uključivanjem inovacija i najsavremenije tehnologije koja je značajno poboljšala efikasnost.

“Kasnije se u potpunosti posvetio razvoju poslovanja, gdje je bio zadužen za marketing i poslovnu strategiju kompanije u AMROS-u”, istakli su iz resora kojim rukovodi Filip Radulović.

Prema sajtu kompanije, AMROS group je vodeća švajcarska firma za usluge tehničkog upravljanja vazduhoplovne flote u ovoj industriji. Ističe se i da su fokusirani na uštede troškova za avio i lizing kompanije za novčano, tehničko i operativno upravljanje avionima i da se godišnje kroz njihove usluge uštedi više od 20 miliona USD kroz nabavku avionskih djelova, prepoznavanje uskih grla poslovanja, izbjegavanja bespotrebnih troškova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS