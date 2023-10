Rekordni budžet Opštine Ulcinj kraći 1,6 miliona EUR

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Budžet Opštine Ulcinj za ovu godinu, planiran u rekordnom iznosu na 17,7 miliona EUR biće umanjen 1,6 miliona, odnosno sveden na 16,1 milion EUR.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović dao je zeleno svjetlo za usvajanje rebalansa, odnosno nije imao primjedbi na taj akt, pišu Vijesti.

Odbornici će o predlogu odluke o izmjenama i dopunama odluke o Budžetu Opštine Ulcinj za ovu godinu, raspravljati na sjednici SO, koju je predsjednik Ardijan Mavrić zakazao za danas u 12 sati. Na dnevnom redu biće i pitanja i odgovori odbornika.

U obrazloženju predloga odluke, sekretar za budžet i finansije Arian Murati naveo je da su u ovom trenutku procjene da će pojedine stavke prihoda biti prekoračene u odnosu na planirani iznos do kraja godine, te je u skladu sa tom činjenicom, potrebno uravnotežiti budžetske stavke na dio rashoda.

“Rebalans budžeta radi se zbog izmjena propisa koji se odnose na zarade, a koje nijesu bile poznate prilikom donošenja budžeta za ovu godinu. Novim koeficijentima plate su uvećane, pa su shodno tome bruto zarade odlukom o budžetu za ovu godinu, koje su bile planirane 2,3 miliona EUR, rebalansom povećavaju na 3,15 miliona EUR”, kazao je Murati Vijestima.

Ukupni prihodi od poreza koji su bili planirani u iznosu od 4,7 miliona EUR, zbog dobre naplate i realizacije, rebalansom će biti uvećani na iznos od 5,6 miliona EUR.

Istovremeno, za manifestaciju Ulcinjski Mundijal prijateljstva koju organizuje privrednik i sportski radnik Pavle Pepđonović u saradnji sa mnogim dugim građanima i privrednicima, rebalansom se planiraju sredstva od 40 hiljada EUR.

Takođe, za doček Nove godine, umjesto 20 hiljada, iz budžeta će biti izdvojeno 70 hiljada EUR.

“Realizacija budžeta do danas već je premašila budžet koji je ostvaren u prošloj godini”, kazao je Murati.

