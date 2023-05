Rekordna naplata doprinosa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država je u martu od doprinosa za penziono osiguranje naplatila 39,1 milion EUR, dok je za isplatu penzija potrošeno 43,5 miliona EUR, što znači da je iznos za isplatu penzija pokriven sa 90 odsto od uplata od doprinosa.

Vijesti pišu da je to najveći procenat do sada.

U 2013. godini je 58 odsto novca potrebnog za isplatu penzija obezbjeđivano od naplate doprinosa, a u 2019. godini 78 odsto.

List piše da to pokazuje da država iz budžeta sve manje novca dotira Fondu penzijskog i invalidskog osgiranja (PIO) za isplatu penzija i da je ovaj državni fond blizu toga da bude samoodrživ.

Novo povećanje penzija treba da se desi za maj. Prema sadašnjem odnosu rasta bruto zarada u inflacije u prethodna četiri mjeseca trebalo bi da iznosi oko pet odsto. Time će potrebni mjesečni iznos sa isplatu penzija biti povećan oko 2,2 miliona EUR. Ona će biti ispraćena sredinom juna.

U periodu od januara do marta od doprinosa za penziono osiguranje naplaćeno je 91,2 miliona EUR, što je 13,6 miliona više od plana i 27,4 miliona EUR više nego u istom periodu protekle godine.

Stopa doprinosa za penziono osiguranje iznosi 20,5 odsto bruto zarade i nije mijenjana više od decenije.

Razlog za rast naplate ovog doprinosa je što je značajno povećan broj zaposlenih, kao i iznos bruto zarade.

Broj zaposlenih u martu, prema podacima, Uprave za statistiku Monstat iznosio je 234,8 hiljada, a veći je bio samo u julu prošle godine kada je bio 235,3 hiljade. To znači da bi narednih mjeseci zbog turističke sezone broj zaposlenih mogao samo da raste, a time i iznos uplaćenih doprinosa.

Broj zaposlenih u martu ove godine je veći 20 hiljada nego u istom mjesecu prošle godine.

Prosječna bruto zarada u martu, na koju se računa doprinos za penziono osiguranje, iznosila je 970 EUR i bila je 100 EUR veća nego prije godinu, a za 180 EUR veća nego 2020. godine. To znači da se ovaj iznos prosječne bruto zarade sada uplaćuju 198 EUR za ovaj doprinos, iz ukupnog tereta zaposlenog i poslodavca, a prije dvije godine na tadašnji prosjek je iznosio oko 160 EUR.

Međutim, kada bi se uzeo u obzir da je martovski broj radnika iznosio 234,8 hiljada, da im je prosječna bruto zarada iznosila 790 EUR i da na taj iznos treba platiti doprinos od 198 EUR, ukupan iznos doprinosa je trebalo da iznosi 46 miliona EUR, odnosno sedam miliona više nego što je naplaćeno.

To pokazuje da i dalje postoji dio poslodavaca koje neredovno ili uopšte ne uplaćuje poreze i doprinose na zarade, kao i da je i dalje živa siva ekonomija u oblasti rada i zapošljavanja.

Da je u potpunosti naplaćen ovaj matematički iznos obaveze za doprinose za penzijsko osiguranje, on bi za skoro tri miliona bio veći od iznosa potrebnog za mjesečnu isplatu svih penzionera.

Za tri mjeseca je za isplatu penzija potrošeno 129,3 miliona EUR, što je 21,7 miliona ili 20,2 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Ukupan prihod državnog budžeta za ova tri mjeseca je 545 miliona EUR i 129 miliona ili 31 odsto je veći nego u istom periodu prošle godine, a za 63 miliona veći od plana za ovu godinu. Za ovaj kvartal predlogom budžeta očekivan je deficit od 91,8 miliona EUR, a ostvaren je suficit od 65,8 miliona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS