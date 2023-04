Refundirati sredstva To Montenegru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija ocijenilo je da bi sredstva za osiguranje vazduhoplova tipa Embraer, kodnog imena Čarli, u iznosu od 380 hiljada EUR trebalo da se refundiraju nacionalnoj avio-kompaniji To Montenegro.

Državni sekretar u MKI, Admir Šahmanović, kazao je da se nacionalna avio-kompanija obratila tom resoru da se razmotri mogućnost da se trošak premije osiguranja vazduhoplova Embraer 190-200 LR registarske oznake 40-AOC, u periodu od 2020. do ove godine refundira u iznosu od 380 hiljada EUR.

“Nacionalna avio-kompanija je za račun Vlade platila taj ground risk, premiju za pomenuti vazduhoplov i time zaštititila interes države i sačuvala njegovu tržišnu vrijednost”, naveo je Šahmanović.

On je podsjetio da je došlo do prestanka važenje polise osiguranja sva dospjela premija bi bila obračunata po sistemu pro-rate što bi iznosilo mnogo više novca od navedene sume.

“Mišljenja smo da bi ova sredstva trebalo da se refundiraju To Montenegru”, dodao je Šahmanović.

Premijer Dritan Abazović rekao je da je To Montenegro poslovao bolje nego Montenegro Airlines (MA) u 2019. koja je bila rekordna.

“Toliko o onim glasinama kako se gase kompanije i kako stvari ne idu kako bi neki željeli. Pa i ne idu kako bi neki željeli, nego idu kako bi građani željeli”, dodao je Abazović.

