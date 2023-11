Rebalansom povećani izdaci za preko 130 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je u skupštinsku proceduru predala Predlog izmjena i dopuna Zakona o budžetu za ovu godinu, kojim je predvidjela preko 130 miliona EUR dodatnih troškova, piše Dan.

U odnosu na Zakon o budžetu za ovu godinu, izdaci tekućeg budžeta uvećani su 29,96 miliona, budžet državnih fondova 62,95 miliona, rezerve 37 miliona, transakcije finansiranja pet miliona, dok je kapitalni budžet umanjen 2,1 milion EUR.

Prema tom dokumentu, izvorni prihodi budžeta za ovu godinu planirani su u ukupnom iznosu od 2,42 milijarde EUR, ili 37,6 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je u odnosu na prihode planirane Zakonom o budžetu za ovu više 275,3 miliona, ili 12,8 odsto.

Kako je premijer Milojko Spajić saopštio nakon sjednice Vlade, ukupni izdaci budžeta uvećani su dominantno za realizaciju aktivnosti na prevazilaženju energetske krize u iznosu od 22,36 miliona, nedostajućih sredstava iz oblasti socijalne zaštite 21 milion i nedostajućih sredstava za prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja 25 miliona.

Nedostajala su i sredstva za izmirenje obaveza po osnovu nabavke ljekova 12,6 miliona, sredstva za isplate subvencija poslodavcima koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom 11,5 miliona, i sredstva za zarade 7,4 miliona.

U cilju implementacije podrške Evropske unije (EU) za prevazilaženje energetske krize, definisan je set mjera koje sprovode nadležne institucije, za čiju realizaciju su planirna sredstva kako slijedi, pa su Ministarstvu rada i socijalnog staranja opredijeljena sredstva u iznosu od 2,26 miliona, a odnose se na isplatu za 6,27 hiljada porodica korisnika materijalnog obezbjeđenja u iznosu od po 250 EUR i za 446 korisnika materijalnog obezbjeđenja boraca u iznosu od po 150 EUR.

Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) uplaćeno je 6,07 miliona za isplatu jednokratnih pomoći za sve korisnike minimalne penzije, kao i za korisnike privremene naknade, čiji je iznos naknade manji ili jednak 259,95 EUR.

Dominantno povećanje sredstava odnosi se na povećanje tekuće budžetske rezerve u iznosu od 35,34 miliona, imajući u vidu da su ista realizovana u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i usvojenim zaključcima Vlade.

Fondu za zdravstveno osiguranje uvećavaju se sredstva za 19,4 miliona.

Fond PIO dobiće uvećanje sredstava za 25,37 miliona.

Uvećavaju se sredstva u okviru aktivnosti prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u cilju obezbjeđivanja sredstava za isplatu prava do kraja ove godine.

