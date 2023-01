RCC pokrenuo kampanju Chose STEM future

Sarajevo, (MINA-BUSINESS) – Savjet za regionalnu saradnju (RCC) pokrenuo je kampanju pod nazivom Chose STEM future, u cilju ohrabrivanja mladih žena i djevojaka širom Zapadnog Balkana da odaberu karijeru u nauci, tehnologiji, inženjerstvu ili matematici.

Kampanja nastala kao dio regionalne Mreže žena u nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici, zajedničke inicijative RCC-a i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), temelji se na predstavljanju inspirativnih uzora uspješnih žena u ovim profesijama sa Zapadnog Balkana.

Generalna sekretarka RCC-a Majlinda Bregu je, najavljujući početak kampanje, kazala da će 65 odsto današnje djece jednog dana raditi na radnom mjestu koje još ne postoji.

„Do 2030. godine između 40 i 160 miliona žena će morati da pređe na poslove koji zahtijevaju složenije digitalne, društvene i emotivne vještine. Globalno gledano, u najsavremenijim područjima, kao što je vještačka inteligencija, samo je jedna od pet zaposlenih žena“, navela je Bregu u saopštenju.

Prema njenim riječima, razvoj i prilagođavanje vještina, održavanje koraka sa novim tehnologijama, kreativnost i otvorenost su izuzetno važni za mlade ljude, a žene posebno, jer njihovi budući poslovi možda još ni ne postoje.

„Ako želite da imate širi izbor boljih radnih mjesta, zarađujete više i živite bolje, odaberite budućnost u jednom od STEM područja – nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika. To je najbolji savjet koji vam mogu dati,“ rekla je Bregu.

Poziv da budu lica kampanje prihvatile su magistrica elektrotehnike i računarstva, Anica Pavlović, doktorantica biologije Anila Paparisto, postdoktorantica prehrambenih tehnologija, Jana Klopčevska, doktorantica inženjerstva, Jasminka Hasić-Telalović, magistrica prirodnih nauka, Valentina Radulović i profesorica engleskog jezika koja je preusmjerila svoju karijeru i postala lider kompanije za informacione i komunikacione tehnologije, Zana Tabaku.

„Pridružite nam se na kanalima društvenih medija RCC-a dok budemo pratili njihove priče i otkrivali zašto i kako su tačno odabrale karijeru u nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici“, zaključuje se u saopštenju.

