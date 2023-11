Razvojni projekti u fokusu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Razvojni prioriteti Crne Gore bili su u fokusu sastanaka premijera Milojka Spajića i predstavnika Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), saopšteno je iz Spajićevog kabineta.

Kako se navodi, Spajić je tokom sastanka sa šefom kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru Kristoferom Šeldonom govorio o više tema u sklopu pripreme Partnerskog okvira saradnje Svjetske banke sa Crnom Gorom u periodu od naredne do 2028. godine.

“Spajić je naglasio i značaj podrške Svjetske banke u dijelu buduće reforme preduzeća u većinskom vlasništvu države”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na sastanku je razgovarano o potencijalima i uslovima za kreditnu podršku Svjetske banke, baziranu na implementaciji razvojnih politika, a sve u cilju jačanja ekonomske otpornosti i upravljanja životnom sredinom na održiv način.

Iz Spajićevog kabineta su rekli da je, tokom razgovora sa šefom kancelarije EBRD-a u Crnoj Gori Remonom Zakarijom, razgovarano o aktuelnim projektima i pravcima buduće saradnje.

“Fokus će biti na projektima kojima se povećava konkurentnost crnogorske ekonomije, ubrzava tranzicija ka zelenoj ekonomiji, kao i na povezivanje i regionalne integracije kroz širenje prekograničnih saobraćajnih i energetskih veza”, navodi se u saopštenju.

