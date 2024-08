Razvojna banka da bude okrenuta privredi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Proces osnivanja razvojne banke Crne Gore do sada nije bio dovoljno transparentan, saopšio je ekonomski analitičar Mirza Mulešković i dodao da ona treba da bude okrenuta privredi.

On smatra da ta institucija nikako ne bi smjela da se bavi komercijalnim poslovima, već isključivo da služi kao podrška privrednim subjektima, a posebno onima koji si izvozno orjentisani.

Predstavnici građana u Skupštini raspravljaće, između ostalog, i o Predlogu zakona o razvojnoj banci Crne Gore, prenosi portal RTCG.

Taj pravni akt predložili su poslanici Pokreta Evropa sad, a šef poslaničkog kluba tog političkog subjekta, Vasilije Čarapić, saopštio je tada da razvojna banka neće biti, kako je kazao, obična finansijska institucija koja teži stvaranju profita, već da će raditi u službi javnog interesa, pružajući podršku projektima koji su ključni za ekonomiju i društvo.

Mulešković je za Radio Crne Gore kazao da ta inicijativa od samog starta nije dovoljno transparentna.

“Da bismo postigli pravu funkciju razvojne banke, prvenstveno moramo da kompletan proces sprovedemo transparentno, da se uključi u kompletan proces cjelokupna javnost, kako bi se to sve postavilo na pravi način”, rekao je Mulešković.

On smatra da je neophodno da prioriteti buduće razvojne banke budu jasno formulisani i definisani i da se nikako ne preklapaju sa interesima komercijalnih institucija.

“Prioritet bi trebalo da bude privreda, mali privrednici, početnici u biznisu, žene. Ne treba da se miješaju poslovi komercijalnih banaka i razvojne banke”, naveo je Mulešković.

Crna Gora i Srbija jedine od država bivše SFRJ-a nemaju razvojnu banku. Tu instituciju imaju Sjeverna Makedonija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina i u tim državama aktivnosti te banke odnose se prije svega na podršku kompanijama koje su izvozno orijentisane.

Predlogom zakona predviđeno je da razvojna banka za svoje obaveze odgovara svojom imovinom uz bezuslovno jemstvo Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS