Razvoj start up-ova velika šansa u oblasti proizvodnje hrane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Razvoj start up-ova je velika šansa u oblasti proizvodnje hrane, ali i za jačanje crnogorske poljoprivrede i ekonomije, ocijenjeno je na treningu koji je organizovala nevladina organizacija (NVO) Green Home.

Ta NVO je u petak u Podgorici održala trening o razvoju start up-ova u oblasti proizvodnje hrane, kojem su prisustvovali i predstavnici Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja koji su predstavili programe podrške koji su dostupni svima koji razvijaju start up-ove.

Na događaju je saopšteno da osim nacionalnog, postoje značajni potencijali za razvoj i učenje o ovoj temi na međunarodnom nivou, koje je predstavila organizacija EIT Food.

„Učesnici treninga su se kroz prezentacije naših saradnika iz Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis upoznali sa mogućnostima za edukaciju i finansiranje biznis ideja, ali i koracima koje bi trebalo preduzeti u procesu njihovog razvoja”, navodi se u saopštenju.

Kako je ocijenjeno, svi koji kreću u razvoj start up-ova moraju biti spremni da se suoče sa činjenicom da nijesu sve ideje dovoljno dobre i da moramo biti spremni da ih mijenjamo, ali isto tako i da ih podijelimo sa drugima.

„Učesnici su se upoznali sa osnovnim elementima start up-a, ali i smjernicama kako pratiti cijeli proces i donijeti bolje odluke. Učesnici su kroz praktičnu vježbu razvijali svoje ideje za start up-ove u oblasti proizvodnje hrane, koje su na kraju predstavljene svim učesnicima”, rekli su iz Green Home-a.

I pored toga što su učesnici imali kratak vremenski period za razvijanje ideje, predstavljeni su zanimljivi primjeri za smanjenje lisnih vaši, uvoz visoko kvalitetne sertifikovane sirovine za ishranu riba, razvijanje sistema navodnjavanja u sušnim oblastima, kao i razvoj biopakovanja za povrće i senzora koji će pomoći da se poljoprivrednici izbore sa klimatskim promjenama.

Trening je dio projekta EIT Food Start-up Awareness Event, koji su podržali EIT Food CLC North East, a koji u Crnoj Gori realizuje Green Home.

EIT Food je najveća i najdinamičnija svjetska zajednica za inovacije i hranu.

Uz podršku Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), tijela Evropske unije (EU), ulažu u projekte, organizacije i pojedince koji dijele ciljeve za zdrav i održiv sistem proizvodnje hrane.

