Razvoj kroz BoostMeUp nastavlja deset start up timova

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Inovativni start up timovi, njih deset, odabrani su da nastave razvojni put kroz naredne faze predakceleracijskog programa BoostMeUp.

Iz Tehnopolisa je saopšteno da su timovi odabrani nakon uspješno održanog Bootcampa.

“Timove je odabrao sedmočlani žiri nakon pažljive evaluacije, pri čemu su izabrani oni sa najperspektivnijim rješenjima. Oni će dobiti podršku programa, koja uključuje finansijsku, kao i sveobuhvatnu mentorsku i tehničku podršku”, navodi se u saopštenju.

Šest najbolje ocijenjenih timova će dobiti finansijsku podršku u iznosu od po sedam hiljada EUR, uz nefinansijsku podršku koja uključuje petomjesečni mentorski program, pristup inovativnim laboratorijama i coworking prostorima, ali i dodatne resurse za razvoj.

Tih šest timova su AI Counter, AIHeal, Sentiment Scope, SafeBox, Sorriso i Wine & AI.

Pored toga, još četiri tima su dobila nefinansijsku podršku, koja uključuje mentorski rad i pristup ključnim resursima. To su Snaptronics, Starko, BOQO i UrbanView.

Tokom petomjesečnog predakceleracijskog programa, svih deset timova će raditi na daljem razvoju svojih ideja, uz mentorsku podršku i pristup naprednim alatima.

Program će se tradicionalno završiti velikim finalom, na kojem će timovi imati priliku da osvoje jednu od tri novčane nagrade – 15 hiljada EUR, deset hiljada EUR i pet hiljada EUR.

Kao dodatna podrška, za pobjedničke timove će biti izrađene strategije za internacionalizaciju i skaliranje njihovih poslovnih modela.

Svi timovi koji su učestvovali na Bootcampu, bez obzira na to jesu li ušli u program BoostMeUp, mogu računati na podršku Tehnopolisovog Biznis inkubatora.

Nosilac programa je Tehnopolis, koji program realizuje u saradnji sa ključnim partnerima iz poslovnog i inovacionog sektora – Naučno-tehnološkim parkom, Univerzitetom Crne Gore, ICT hub-om Beograd, kompanijom One, Elektroprivredom i Eko fondom.

