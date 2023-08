Razmotriti prelazak Instituta u stoprocentno vlasništvo države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jedno od mogućih rješenja pitanja Instituta „Simo Milošević“ u Igalu moglo bi biti prelazak u stoprocentno vlasništvo države, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

On je, u jutarnjem programu TVCG Dobro jutro Crna Goro, kazao da je za sada spriječeno uvođenje stečaja u Institutu, ali da osim duga prema Srbiji taj institut ima i preski dug, dug prema Investiciono razvojnom fondu (IRF), komercijalnim bankama i dobavljačima, te da se u rješavanje problema moraju uključiti svi relevantni faktori u zemlji, prenosi portal RTCG.

Damjanović, koji se u srijedu sastao sa kolegom iz Srbije, Sinišom Malim, saopštio je da je cilj Ministartsva finansija bio da Institut izbjegne stečaj, u čemu se, za sada uspjelo.

“Dogovoreno je da Institut neće biti uveden u stečaj. Radi se o milionskom dugu, ali taj scenario smo uspjeli za sada da spriječimo i dogovorili smo da se to pitanje što prije riješi. Postoji i određeni dug Srbije koji bi djelimično mogao da kompezuje ovaj dug. Na Vladi ćemo pokrenuti ovo pitanje“, naveo je Damjanović.

On je dodao da, osim toga Institiut ima i poreski i dug prema IRF-u, komercijalnim bankama i dobavljačima, i ukupan dug je oko nekih 30 miliona EUR.

„Scenario je problematičan i na taj način Institut ne može da posluje”, rekao je Damjanović.

On je kazao da država Srbija nije zainteresovana da bude u suvlasničkoj strukturi, ali da su se složili da je dobra dieja da se osiguranici Fonda za zdravstvo Srbije liječe u Igalu.

Damjanović je podsjetio da je ranije postojao takav ugovor i da je u tom periodu Institut imao rekordne prihode.

Kao jedno od rješenja situacije u Institutu, on vidi i promjenu vlasništva, koja bi u tom slučaju imala stoprocentno vlasništvo.

“Znate da je Institut 45 odsto u vlasništvu akcionara. Nije lako ići u proces otkupa tih akcija, ali onda bi se mogao Institut pretvoriti u javnu bolnicu, koja bi onda bila gradska bolnica Herceg Novi. To je izuzetno složen problem koji je naslijeđen i proizvod je višedecenijskog zanemarivanja. Svaka direktna državna pomoć je nezakonita i moramo naći model koji će dugoročno riješiti to pitanje”, smatra Damjanović.

