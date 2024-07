Razmjena iskustva u oblasti digitalizacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Iskustvo Mađarske u oblasti reforme javne uprave i na polju digitalizacije je od velikog značaja za Crnu Goru, ocijenio je ministar javne uprave, Marash Dukaj i dodao da su bilateralni odnosi dvije države odlični.

On se tokom zvanične posjete Mađarskoj sastao sa ministrom za nacionalnu ekonomiju Mađarske, Martonom Nađem, kao i sa ključnim predstavnicima grupacije 4iG, predsjednikom i izvršnim direktorom kompanije 4iG Plc, Gelertom Jasai.

Dukaj je Nađa upoznao sa prioritetima u radu Ministarstva javne uprave i aktivnostima u uspostavljanju moderne javne uprave.

“Naš cilj je stvaranje efikasne, servisno opredijeljene i transparentne javne uprave, na državnom i na lokalnom nivou, koju karakteriše veće povjerenja građana u njen rad i približavanje standardu i nivou zemalja članica EU“, kazao je Dukaj.

Dukaj je rekao da je reforma javne uprave jedan od stubova pristupnih pregovora sa EU, a digitalna transformacija u Crnoj Gori ima potencijal da unaprijedi efikasnost javne uprave i usluga koje se pružaju građanima i privredi.

„Podrška Mađarske je posebno značajna u kontekstu iskazanog interesovanja za partnerstvo sa Vladom Crne Gore, u cilju ostvarivanja vizije otporne i digitalne Crne Gore“, kazao je Dukaj.

Nađ je naveo da je Crna Gora napravila napredak u reformi javne uprave i istakao da Crna Gora može da računa na podršku Mađarske u ekspertizi i zajedničkom učešću u projektima od značaja za rad javne uprave, digitalne transformacije i sajber bezbjednosti.

„Saradnja Crne Gore i Mađarske u oblasti javne uprave ima kontinuitet, kroz integraciju znanja i iskustava kao doprinos bržem razvoju u procesu digitalne transformacije i podizanju nivoa digitalne pismenosti, kao i kroz jačanje povoljnog okruženja za digitalne start up-ove i IT industriju“, saopštio je Nađ.

Na sastanku je razgovarano o saradnji u oblastima snažne i bezbjedne digitalne infrastrukture, unapređenje efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti državnih institucija, kao i u skladu sa obavezama iz Reformske agende, pokrenuta je tema partnerskog apliciranja dvije države za projekte digitalne transformacije u okviru programa Digitalna Evropa.

U razgovoru sa ključnim predstavnicima grupacije 4iG, koji su napravili značajnu investiciju u Crnoj Gori kupovinom kompanije One CG, istaknut je značaj inovacija i tehnološkog napretka u kontekstu digitalne transformacije, kao i pružanje širokog spektra IT usluga i implementaciju naprednih tehnologija, uključujući vještačku inteligenciju, IT infrastrukturu i upravljanje podacima i podrška u digitalizaciji javnog sektora.

