Razmišljati kako efikasno unaprijediti poslovni ambijent

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslovni ambijent je vječiti izazov i mora se razmišljati kako ga efikasno unaprijediti, pri čemu uloga preduzetništva u društvu mora postati ključna tema, ocijenio je predsjednik NALL grupe, Jovan Lekić.

On je Glasniku Privredne komore (PKCG) kazao da će onda i aktivnosti za unapređenje poslovnog ambijenta i ukidanje biznis barijera biti cilj šire društvene zajednice.

“To je glavna formula kojoj moramo stremiti. Zato napravimo prvi korak i uvedimo preduzetništvo kao obavezan predmet za sve osnovne škole, počevši od prvog razreda”, ocijenio je Lekić.

Lekić je laureat nagrade PKCG za unapređenje menadžmenta. On je naveo da su dalji planovi njegove kompanije da opravda dobijenu nagradu i NALL grupu učiniti većom i efikasnijom, prateći savremene tokove menadžmenta i digitalizacije poslovanja.

“Tržište će vam samo pokazati kojim putem da idete, samo ga treba osluškivati”, smatra Lekić.

Lekić je ekonomista koji je dugogodišnje menadžersko iskustvo usmjerio ka modernizaciji poslovanja, digitalizaciji procesa i decentralizaciji sistema upravljanja, što je rezultiralo kontinuiranim rastom i profitabilnošću svih članica te grupe sastavljene od četiri kompanije afirmisane u sektorima trgovine i turizma.

Lekić je u vode privatnog biznisa uplovio sa 23 godine, postavši suvlasnik prvog rok kluba u Budvi, a samo četiri godine kasnije je bio izvršni direktor „Radović Company“. Sopstveni biznis osniva 2001. godine i postaje generalni menadžer NALL Internationala, kompanije koja zastupa multinacionalne brendove.

NALL International je brzo širio biznis i već 2002. godine osnovao sestrinsku firmu Kuća hemije, prvu drogeriju u Crnoj Gori koja danas ima 20 objekata. Zajedno sa kompanijom Veletex, NALL International je izgradila hotelski kompleks Ruža vjetrova u Dobroj Vodi, a takođe je vlasnik i apoteke-drogerije Dama. Četiri kompanije objedinjene su 2013. godine u NALL grupu.

On je zahvalio komisiji koja je odlučila da nagradu Privredne komore za unapređenje menadžmenta dodijeli njemu, cijeneći dugogodišnje rezultate koje je postigao upravljajući NALL grupom.

“Mislim da je prevagnuo kontinuirani poslovni rezultat koji NALL grupa ostvaruje unazad deset godina, tako da se prethodna godina vjerovatno posmatrala u paketu sa ranijim periodom. Svakako, ni jedne godine nije lako ostvariti pozitivan poslovni rezultat, a posebno ne u kontinuitetu većem od desetljeća”, naveo je Lekić.

On je rekao da za njega sama nagrada lično znači ogromnu satisfakciju, jer dolazi od struke i kolega iz privrede, koje su smatrale da treba posebno vrednovati takav rad.

“U Komori sam jako dugo, poznajem njenu organizacionu strukturu i način rada. Potencijal i značaj Komore su veliki, međutim djelimično je iskorišćen, ali i privrednici moraju biti znatno više proaktivni, zato očekujem veću ulogu i saradnju obje strane u narednom periodu”, zaključio je Lekić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS