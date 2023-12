Razmatraju mogućnosti za uspostavljanje pomorske linije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Resorno ministarstvo će, u saradnji sa menadžmentom Barske plovidbe, raditi na pronalaženju odgovarajućeg modela koji bi mogao dovesti do ponovnog uspostavljanja pomorske linije Bar-Bari, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je na premijerskom satu u Skupštini, odgovarajući na pitanje poslanika Socijaldemokrata (SD), Branislava Nenezića, kazao da su modeli različiti – od mogućnosti uspostavljanja javno-privatnog partnerstva do uspostavljanje linije od nekog drugog brodara.

„Da bi bila uspješnija Crna Gora mora snažnije koristiti svoje komparativne prednosti. Jedna od njih je izlaz na more i resurs kakav u tom smislu predstavlja Luka Bar, pa na toj liniji i ponovno povezivanje Crne Gore i Italije pomorskim putem. Čini mi se da smo oko toga saglasni i uvjeravam vas da Vlada, odnosno resorno ministarstvo, intenzivno radi na iznalaženju modela za realizaciju ovog plana“, rekao je Spajić.

Nenezića je zanimalo da li će Vlada i resorno ministarstvo učiniti napore za obnovu pomorske linije Bar-Bari u susret turističkoj sezoni i to kroz davanje te linije na koncesiju, ili kupovinom trajekta.

On je pitao i da li će se preispitati odluka Skupštine akcionara Barske plovidbe, koja je donijeta 27. juna ove godine, kojom se odobrava kupovina Ro-Ro/putničkog broda AF Francesca.

„Ono što je u kontekstu vašeg pitanja nepohodno prethodno precizirati, a što je važno za obnovu međunarodne pomorske linije Bar-Bari, je aktuelni status akcionarskog društva Barska plovidba“, dodao je Spajić.

On je rekao da ga je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović, informisao da se kompanija nalazi u situaciji kada i dalje mora da otplaćuje kredit prema Exim banci.

„Prema trenutno raspoloživim podacima, vjerujemo da će Barska plovidba moći samostalno da servisira otplatu januarske rate kredita, ali je već u julu to manje izvjesno“, upozorio je Spajić.

Kako je naveo, uporedo sa tim, a u skladu sa rješenjem Agencije za zaštitu konkurencije od 17. avgusta prošle godine, kompanija će morati da izvrši povraćaj svih sredstava koja su dodijeljena kao nezakonita državna pomoć.

„Dakle, situacija zahtjeva pozornost na svim nivoima“, smatra Spajić.

U odnosu na dio pitanja koje se odnosi na odluku Skupštine akcionara o kupovini broda AF Francesca, Spajić je podsjetio da je to odluka koju je inicirala prethodna vlada.

„Vjerujem da će se novi Odbor direktora, kada bude formiran, odgovorno odnijeti prema ovoj i svim dosadašnjim odlukama. Ono što je u ovom trenutku sigurno to je da ona, iako i dalje formalno na snazi, u dogledno vrijeme ne može biti realizovana, iz prostog razloga što je iz svega navedenog jasno da Barska plovidba ne posjeduje sredstva za kupovinu ovog, niti bilo kog drugog broda“, kazao je Spajić.

On je poručio da je interes ne samo opštine, već i cijele Crne Gore, da u punom kapacitetu koristi potencijale Bara, te da Vlada svima koji imaju konkretne predloge i rješenja stoji na raspolaganju.

