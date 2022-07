Razmatraće modele da rekonstrukcija puta od Bara do Ulcinja počne ove godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) i Uprava za saobracaj razmatraće modele koji će, u skladu sa važećim propisima, omogućiti da rekonstrukcija regionalnog puta R-29 Bar-Kamenički most-Krute počne ove godine.

To je poručeno na radnom sastanku državnog sekretara MKI Admira Šahmanovića, sa predsjednikom Opstine Ulcinj Omarom Bajraktarijem i predstavnicima Opštine Bar, Uprave za saobraćaj i Uprave za katastar i državnu imovinu.

Kako je saopšteno iz MKI, na sastanku su konstatovani problemi u realizaciji projekta rekonstrukcije tog puta i Sporazuma kojim su opštine Bar i Ulcinj i Uprava za saobraćaj preuzele određene obaveze.

Iz MKI su podsjetili da je u avgustu 2020. između Uprave za saobraćaj, Opštine Bar i Opštine Ulcinj, potpisan Sporazum o sufinansiranju rekonstrukcije regionalnog puta R-29 Bar 2 (tunel Ćafe, raskrsnica sa M-1) – Kamenički most – Krute (raskrsnica sa M-1).

Prema tom Sporazumu opštine Bar i Ulcinj preuzele su obavezu da finansiraju i sprovedu postupak eksproprijacije, a Uprava za saobraćaj da finansira izvođenje radova, vrši stručni nadzor i pokrene tendersku proceduru za izbor izvođača radova.

“Konstatovano je da je Opština Bar pokrenula proceduru za ispunjenje svojih obaveza i uplatila novac za rješavanje imovinsko pravnih odnosa dok Opština Ulcinj nije kao i da time nisu stečeni uslovi da se udje u realizaciju rekonstrukcije regionalnog puta R-29”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Uprava za saobraćaj je raspisivanje tendera za rekonstrukciju regionalnog puta R-29 planirala za četvrti kvartal ove godine, kako bi se izabrao izvođač radova, odnosno otpočelo sa rekonstrukcijom puta za šta je uslov završetak postupaka eksproprijacije.

Iz MKI su naveli da su za tu aktivnost u Kapitalnom budžetu za ovu godinu predviđena sredstva od 1.305.000 EUR.

Kako su dodali, iz Kapitalnog budžeta sa pozicije rekonstrukcije regionalnog puta Bar – Kamenički most – Krute preusmjeren je samo dio predviđenih finansijskih sredstva na drugi projekat .

“I ukoliko se, rješavanjem imovinsko pravnih odnosa čije rješavanje nije u nadležnosti MKI niti Uprave za saobraćaj, Uprava za saobraćaj će obezbijediti ova sredstva i to nije i neće biti uzrok odlaganja ili kašnjenja u realizaciji ovog projekta”, rekli su iz MKI.

U pravcu ubrzavanja uslova za raspisivanje javnog poziva za izbor izvođača radova, Uprava za saobraćaj i MKI pozvali su ostale strane potpisinice sporazuma i državne organe koji su nadležni da sprovedu postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

“Resorno ministarstvo i Uprava za saobraćaj će u okviru svojih obaveza i nadležnosti razmatrati određene modele koji će, u skladu sa važećim propisima, omogućiti početak radova već ove godine, a u svakom slučaju odmah nakon dobijanja potvrde da su riješeni imovinsko pravni odnosi”, zaključuje se u saopštenju.

