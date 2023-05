Razgovarali o implementaciji reformi iz oblasti trgovinskih olakšica

Podgorica, Beograd, (MINA-BUSINESS) – Državni sekretar u Ministarstvu finansija, Ilija Vukčević, predstavio je na regionalnoj konferenciji u Beogradu glavna dostignuća i izazove u funkcionisanju crnogorskog Komiteta za trgovinske olakšice i izrazio posvećenost jačanju kapaciteta i održivosti tog tijela.

Delegacija Ministarstva, koju čine Vukčević, generalna direktorica Direktorata za poreski i carinski sistem, Biljana Peranović i načelnica u Direkciji za carinski sistem i carinsku politiku Jelena Velimirović, učestvovala je na regionalnoj konferenciji o zrelosti i jačanju kapaciteta nacionalnih komiteta za trgovinske olakšice.

“Konferencija ima za cilj da doprinese olakšanju nacionalne koordinacije prilikom implementacije reformi iz oblasti trgovinskih olakšica i snaženju regionalnog dijaloga o ulozi Komiteta kao ključnog tijela za praćenje i nadzor nad sprovođenjem dogovorenih reformi”, navodi se u saopštenju.

Predstavljena je procjena kapaciteta nacionalnih komiteta za trgovinske olakšice u dijelu institucionalnih okvira, strateških, operativnih i upravljačkih politika, praksi i procesa.

Takođe su date i preporuke za unapređenje rada i uspostavljanje efikasnog tijela koje će aktivno uticati na nacionalnu agendu olakšanja trgovine.

