Razgovaraće detaljnije o saradnji sa Saudijskom Arabijom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – O mogućnostima dalje saradnje Crne Gore i Saudijske Arabije detaljnije će biti razgovora na bilateralnom susretu ovog mjeseca u Marakešu u Maroku, saopšteno je na sastanku ministra finansija Aleksandra Damjanovića sa kolegama iz Saudijske Arabije.

Damjanović je održao online sastanak sa ministrom finansija Saudijske Arabije, Muhamedom bin Abdulah Al- Jadanom i njegovim saradnicima.

Oni će se sastati na marginama Godišnjeg samita Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koji se održava ovog mjeseca u Marakešu.

„Razgovarano je o mogućnostima jačanja saradnje dvije zemlje, o čemu je prethodno bilo riječi na sastanku održanom protekle sedmice u Ministastvu finansija, gdje je gost bio generalni direktor za razvoj Saudijskog fonda za razvoj (SFD), Bandrea Albazi“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

U ime Ministastva finansija Crne Gore, sastanku su prisustvovali i državni sekretar Agron Ibrahimi, generalni direktor Direktorata za državni budžet Bojan Paunović i načelnica direkcije za javni dug Katarina Živković.

Iz Rijada, u ime tamošnjeg Ministarstva finansija, pored Al-Jadana, online su se uključili pomoćnici ministra zaduženi za finansijsku politiku i međunarodne odnose.

