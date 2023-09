Ratković: Crna Gora bez opipljivih rezultata u vjerskom turizmu

Budva, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora kada je u pitanju vjerski turizam nema opipljive rezultate, saopštio je dekan Fakulteta za biznis i turizam iz Budve, Rade Ratković.

„Neki se tim sporadično bave, ali to nije pravi vjerski turizam, već su to manastirske ture, posjete Manstiru Ostrog uglavnom. To nije u sklopu hodočasničkog turizma i nečeg slično nego izlet koji ima u fokusu manastire“, rekao je Ratković Pobjedi.

On je dodao da država nema posebnu strategiju za vjerski turizam nego je to u sklopu opšte, ali da je teško bilo šta sprovesti, jer nema saradnje sa crkvama i manastirima.

Nekada u Kotoru, prije 20 godina, nakon bombardovanja popovi nijesu davali engleskim turistima da uđu u crkvu nego su tvrdili da su oni njihovi neprijatelji koji su ih bombardovali i da je ovo srpska zemlja.

„Nema predusretljivosti. Mi imamo u samoj Boki sedam hodočasničkih mjesta, objekata ali to nije stavljeno u programe. Zloupotrebljavaju i šire političku propagandu na ovaj način i neće da sarađuju sa agencijama“, naveo je Ratković.

