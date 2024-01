Raste interesovanje slovačkih kompanija za ulaganje u Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Interesovanje slovačkih kompanija za ulaganje u Crnu Goru raste, naročito u dijelu investiranja u obnovljive izvore energije, saopštio je ambasador te zemlje, Boris Gandel.

Iz Ministarstva finansija su kazali da su strane direktne investicije iz Slovačke u prethodnom periodu bile na veoma niskom nivou.

Gandel je tokom prvog zvaničnog susreta sa ministrom finansija, Novicom Vukovićem, razgovarao o mogućnostima jačanja ekonomske i trgovinske saradnje prijateljskih država.

Gandel je, kako je saopšteno iz Ministarstva, istakao važnost stabilne Vlade na putu ka Evropskoj uniji (EU) i pohvalio do sada preduzete korake Vlade na putu ka reformama koje će omogućiti brži integracioni proces, te potvrdio da Crna Gora ima punu podršku Slovačke u tom procesu.

Prezentujući karakteristike poslovnog ambijenta u Crnoj Gori, Vuković je istakao da će cilj resornog Ministarstva u narednom periodu biti kreiranje osnova za privlačenje stranih investitora i obezbjeđivanje sigurnog ambijenta kao preduslova za pokretanje ekonomskog razvoja na nivou države.

Iz Ministarstva finansija osvrnuli su se na uspješan projekat koji je podržan od slovačkog Ministarstva finansija kroz Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a odnosi se na jačanje javnih finansija u Crnoj Gori.

Prvi ciklus projekta uspješno je realizovan, a uskoro se očekuje i njegov nastavak, kao i snaženje saradnje dvije zemlje u svim prepoznatim oblastima od zajedničkog interesa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS