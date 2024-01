Rast prometa i pad indeksa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan pad oba indeksa i 4,3 puta veći promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj nije bilo značajnijih ekonomskih događaja.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je blago na 1.035,77 poena, a MONEX neznatno na 15.321,28 bodova.

Promet je iznosio 44,87 hiljada EUR i bio je 4,3 puta veći od prošlosedmičnog.

Rasle su akcije Crnogorskog elektroprenosnog sistema sedam odsto na 1,35 EUR, Mehanizacije i programata blago na 1,51 EUR, a Elektroprivreda neznatno na 5,51 EUR.

Trgovano je i dionicama Jugopetrola, ulcinjske Solane i Poslovno logističkog centra Morača, koje su u petak koštale 12,15 EUR, odnosno 1,5 EUR i četiri EUR. Dionica Sveti Stefan hotela koštala je na kraju sedmice 4,3 EUR, a Zetatransa 95 centi.

Početkom sedmice objavljena je informacija da je vrijednost minimalne potrošačke korpe za decembar, prema podacima Monstata, iznosila 830 EUR, što je 3,7 odsto više u odnosu na isti period 2022.

Od toga se na izdatke za hranu i bezalkoholna pića odnosilo 382,6 EUR, a na neprehrambene proizvode i usluge 447,4 EUR.

Sedmicu su obilježile i informacije iz sektora rudarstva i energetike, pa je u srijedu iz pljevaljskog Rudnika uglja (RUP) saopšteno da je ta kompanija prošle godine ostvarila rekordnu proizvodnju uglja i eksploataciju otkrivke.

Ukupno je proizvedeno 1,86 miliona tona uglja, a Termoelektrani (TE) Pljevlja je isporučeno 1,64 miliona tona uglja. Rekord je ostvaren i na eksploataciji otkrivke, i to u iznosu od 9,22 miliona metara kubnih čvrste mase.

Izvršni direktor RUP-a, Mihailo Potpara, kazao je Pobjedi da ta kompanija, pored dostavljanja uglja TE Pljevlja, prodaje taj energent i kupcima iz inostranstva i to uglavnom trgovcima iz Srbije i sa Kosova.

On je objasnio i da nema nikavih vanrednih prodaja i izvoza rude, već da se radi o ugovorima iz ranijeg perioda.

Krajem sedmice, na sastanku predstavnika Ministarstva energetike i rudarstva i beranskog Rudnika uglja ocijenjeno je da on raspolaže značajnim zalihama rude, kao i da će ekonomska analiza, koja bi trebalo da se uradi u najkraćem roku, pokazati koji model revitalizacije je moguć i optimalan.

Resorni ministar Saša Mujović rekao je poručio je da sve kapacitete sjevera treba iskoristiti u cilju revitalizacije i razvoja tog dijela Crne Gore.

“Preliminarni podaci popisa ukazuju na potrebu agilnijeg djelovanja države, ali i lokalnih samouprava u pravcu stvaranja pretpostavki za snažniji privredni razvoj sjeverne regije. Takve aktivnosti podrazumijevaju nova investiciona ulaganja i strateške partnere, a moje mišljenje je da naprije moramo procijeniti trenutno stanje, status postojećih proizvodnih kapaciteta i potencijala, kako bismo realno sagledali mogućnosti i dalje korake“, poručio je Mujović.

Ove sedmice je objavljeno i da su na međunarodni javni poziv za zakup nikšićke Željezare stigle četiri prijave i to od kompanija Wiesinger, 8B Capital S.A, konzorcijuma Kvalitetsbygg-Uber Nordic i konzorcijuma Universal Energy iz Kine – Energy&Industrial Management Advisory Services iz Češke i nikšićkog Neksana.

Elektroprivreda (EPCG) koja gazduje željezarom od početka prošle godine traži investitora koji bi pokrenuo proizvodnju u pogonima Čeličane i Kovačnice.

Javni poziv raspisan je 11. decembra i zvanično je zatvoren u četvrtak, uz mogućnost da poštom stigne još neka prijava.

Krajem sedmice je objavljeno i da je predsjednik Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema, Aleksandar Mijušković, reizabran na tu funkciju.

„Čini mi čast i zadovoljstvo, ali i obavezu da nastavim sa svojim timom tamo gdje smo stali, ostvarujući ciljeve kompanije. Upravljati kompanijom koja se ističe izvrsnošću, inovativnošću i impresivnim rezultatima za mene je dodatni impuls da nastavimo istom putanjom“, rekao je Mijušković.

