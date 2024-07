Rast na početku sedmice

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi porasli, najviše zahvaljujući korekciji cijena dionica velikih tehnoloških kompanija, nakon oštrog pada prošle sedmice.

Dow Jones indeks ojačao je 0,32 odsto na 40.415 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,08 odsto na 5.564 poena, a Nasdaq 1,58 odsto na 18.007 bodova.

Prošle sedmice ti indeksi su oštro pali, između ostalog zbog rotacije kapitala iz tehnološkog sektora, koji je predvodio po rastu posljednjih godina, u sektore koji bi mogli imati više koristi od smanjenja kamatnih stopa, prenosi Hina.

Na tržištu se, naime, učvrstilo mišljenje da će američka centralna banka u septembru smanjiti kamatne stope, jer inflacioni pritisci popuštaju, dok se rast ekonomije usporava.

No, u ponedjeljak su dionice mnogih tehnoloških divova nadoknadile dio prošlosedmičnih gubitaka.

Cijene dionica Alphabeta, Meta Platformsa, Nvidie i Tesle porasle su između 2,2 i 5,1 odsto.

„Rast cijena tih dionica više je korekcija nakon prošlosedmičnog pada nego bilo što drugo”, rekao je strateg u firmi Glenmede, Jason Pride.

U fokusu ulagača bila je i politička scena, nakon što se u nedjelju predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Joe Biden, povukao iz trke za drugi mandat.

Biden je podržao potpredsjednicu Kamalu Harris za demokratsku predsjedničku kandidatkinju, no pitanje je ko će zaista dobiti tu kandidaturu.

Bidenova odluka nije neočekivana, s obzirom na njegovo loše zdravstveno stanje. Republikanski kandidat za predsjednika, Donald Trump, imao je značajnu prednost u anketama prema Bidenu, no njegova prednost prema Harris osjetno je manja.

U fokusu ulagača su i poslovni rezultati kompanija i banaka u drugom tromjesečju. Najviše pažnje ove sedmice će privući izvještaji Alphabeta i Tesle.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,53 odsto na 8.198 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,29 odsto na 18.407 poena, a pariski CAC 1,16 odsto na 7.622 boda.

