Rast međunarodnih dolazaka turista u kolektivnom smještaju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je u prvoj polovini ove godine zabilježeno 350,9 hiljada međunarodnih dolazaka turista u kolektivnom smještaju, što je 148,6 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopšteno je iz Monstata.

Za prvih šest mjeseci prošle godine broj međunarodnih dolazaka turista u kolektivnom smještaju iznosio je 141,2 hiljade, pokazuje infografik Monstata koji se odnosi na međunarodni turizam.

Među top deset zemalja kada su u pitanju međunarodni dolasci turista u kolektivnom smještaju nalaze se Srbija, Njemačka, Albanija, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Izrael, Rusija i Turska.

Prosječan broj noćenja u prvoj polovini ove godine turista iz Srbije je iznosio 3,6 dana, Njemačke 3,3 dana, Albanije 1,7 dana, Francuske 3,9 dana, Ujedinjenog Kraljevstva 3,8 dana, Bosne i Hercegovine 3,6 dana, Kosova 2,7 dana, Izraela 2,8 dana, Rusije 3,2 dana i Turske 2,7 dana.

