London, (MINA-BUSINESS) – Na globalnim deviznim tržištima kurs dolara prošle sedmice je porastao prema najvažnijim svjetskim valutama već petu sedmicu zaredom, što je najduži period njegovog uspona u zadnjih 15 mjeseci.

Dolarov indeks, koji prati kretanje američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, na kraju sedmice iznosio 103,43 boda, ojačavši 0,56 odsto u odnosu na sedmicu ranije, prenosi SEEbiz.

Pritom je kurs dolara prema evropskoj valuti ojačao 0,72 odsto, pa je cijena eura u petak bila 1,0865 USD. Dolar je poskupio i prema japanskom jenu, 0,3 odsto, na 145,37 jena (JPY).

Rast kursa dolara petu sedmicu zaredom najduži je period njegovog uspona u zadnjih 15 mjeseci, a podržano je robusnim rastom američke ekonomije uprkos visokim kamatnim stopama američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed), kao i posustalim kineskim oporavkom, što je ojačalo potražnju za sigurnom američkom valutom.

U četvrtak je zapisnik s posljednje zasjedanja Feda pokazao da većina guvernera i dalje vidi značajne rastuće rizike u vezi sa inflacijom, što sugeriše da su skloni nastavku ciklusa podizanja kamatnih stopa.

To je podignulo prinose po američkim desetogodišnjim državnim obveznicama na najviši nivo od oktobra prošle godine, na 4,328 odsto. Snažni ekonomski pokazatelji, pogotovo promet u maloprodaji, ojačali su očekivanja da će kamatne stope možda ponovno rasti.

Prema jenu, kurs dolara proteklu sedmicu je dostigao u jednom trenutku najviši nivo u zadnjih devet mjeseci od 146,4 JPY. Međutim, tada su ulagači postali vrlo oprezni, jer je prošle jeseni pad kursa jena prema dolaru na 145 JPY izazvao intervenciju monetarnih vlasti, odnosno njihove velike kupovine japanske valute u nastojanju da ojačaju njen kurs.

Kurs dolara dostigao je i najviši nivo u zadnjih devet mjeseci prema kineskoj valuti. Naime, prošle sedmice je jedan od najvećih kineskih nekretninskih developera, Evergrande zatražio je pred američkim sudom zaštitu od povjerilaca zbog restrukturiranja, usljed problema s likvidnošću.

To je zabrinulo tržišta zbog produžene krize u kineskom nekretninskom sektoru, zaslužnom za četvrtinu ekonomskih aktivnosti u drugoj najvećoj svjetskoj ekonomiji. I ne samo nekretninskom, nego i bankarskom, koji je uveliko izložen građevinskim kompanijama.

U takvim uslovima kurs juana u četvrtak je pao na najniži nivo prema dolaru u zadnjih devet mjeseci od 7,3098 juana za dolar. Tome je doprinijelo i snižavanje kamatnih stopa od kineske centralne banke početkom prošle sedmice, čime se produbio jaz između prinosa koji nose kineska i američka ulaganja.

