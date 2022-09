Rast kamatnih stopa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite, koja obuhvata sve njihove troškove, u junu je u odnosu na maj porasla 0,03 procentna poena i iznosila je 5,57 odsto, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

„Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa ostala je na mjesečnom nivou nepromijenjena na 5,06 odsto”, navodi se u Biltenu CBCG.

Efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite u junu je iznosila 5,49 odsto, a nominalna 4,72 odsto.

Efektivna kamatna stopa mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI) na ukupno odobrene kredite u junu je pala 0,03 procentna poena na 23,38 odsto, a nominalna 0,02 procentni bod na 20,49 odsto.

Efektivna kamatna stopa MFI na novoodobrene kredite na mjesečnom nivou porasla je 0,01 procentni poen na 23,56 odsto, a nominalna 0,06 procentnih bodova na 20,44 odsto.

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na depozite u junu je na mjesečnom nivou veća 0,01 procentni poen na 0,3 odsto.

Razlika između aktivnih i pasivnih kamatnih stopa u junu je iznosila 5,27 procentna poena i veća je u odnosu na maj.

