Rast kamatnih stopa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite, koja obuhvata sve njihove troškove, u oktobru je u odnosu na septembar porasla 0,08 procentnih poena i iznosila je 5,68 odsto, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

„Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa je na mjesečnom nivou porasla 0,08 procentnih poena na 5,2 odsto”, navodi se u Biltenu CBCG.

Efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite u oktobru je iznosila 5,59 odsto, a nominalna 4,92 odsto.

Efektivna kamatna stopa mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI) na ukupno odobrene kredite u oktobru je na mjesečnom nivou pala na 23,42 odsto, a nominalna na 20,5 odsto.

Efektivna kamatna stopa MFI na novoodobrene kredite na mjesečnom nivou ostala je nepromijenjena na 23,72 odsto, dok je nominalna pala 0,18 procentna boda na 20,4 odsto.

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na depozite u oktobru je na mjesečnom nivou bila manja 0,01 procentni poen na 0,25 odsto.

Razlika između aktivnih i pasivnih kamatnih stopa u oktobru je iznosila 5,43 procentna poena i bila je veća u odnosu na septembar.

