Rast indeksa S&P 500

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Indeks S&P 500 porastao je u ponedjeljak, jer su trgovci nastojali graditi na snažnom rastu viđenom prošle sedmice nakon smanjenja kamatne stope od američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed).

Indeks širokog tržišta dodao je 0,29 odsto, dok je Nasdaq Composite porastao 0,18 odsto. Dow Jones Industrial Average dobio je 67 bodova ili 0,16 odsto.

Ovi potezi dolaze nakon pobjedničke sedmice na Wall Streetu koji je bio usredsređen na odluku Federalnih rezervi da snizi kamatne stope 50 baznih bodova, što je prvo smanjenje u četiri godine. Uprkos određenoj nestabilnosti nakon prve objave, dionice su se povećale u danima koji su uslijedili, prenosi SEEbiz.

U petak je Dow zaključio na rekordu, koji je bio znatno iznad 42.000. Sva tri glavna indeksa dodala su više od jedan odsto u sedmici, tokom kojeg je S&P 500 takođe dosegao nove rekorde.

Ulagači su u ponedjeljak analizirali svježe ekonomske podatke, uključujući 15-mjesečno najniže očitanje PMI proizvodne aktivnosti u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) za avgust.

Trgovci će biti oprezni zbog bilo kakvih ekonomskih podataka koji bi mogli umanjiti nade za meko slijetanje. Sedmični podaci o zahtjevima za nezaposlene u četvrtak daće Wall Streetu dodatni uvid u stanje privrede i tržišta rada.

“Ulagači su radili pod pretpostavkom da je omekšavanje tržišta rada pokretač Fedove politike, te su veliki naglasak stavili na relativno male promjene u izvještajima o platama za nepoljoprivredne djelatnosti, no moguće je da je ta pretpostavka pogrešna”, napisao je glavni tržišni strateg u Corpayu, Karl Schamotta.

