Rast indeksa i prometa na kraju godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast oba indeksa i skoro duplo veći promet od prošlosedmičnog obilježili su na Montenegroberzi posljednju ovogodišnju sedmicu, u kojoj je usvojen Zakon o budžetu za narednu godinu, projektovan na oko 3,4 milijarde EUR.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je 0,4 odsto na 1.063,32 poena, a MONEX 0,3 odsto na 15.583,13 bodova. Promet je iznosio 230,65 hiljada EUR i bio je skoro duplo veći od prošlosedmičnog.

Rasle su akcije Port of Adrie četiri odsto na 23 centa, dok dionice Jugopetrola nijesu mijenjale vrijednost i u petak su koštale 12 EUR.

Trgovano je dionicama Lovćen i Hipotekarne banke, koje su ovu godinu završile na 600 EUR, odnosno 100 EUR, dok su akcije Štamparije Obod i Crnogorskog elektroprenosnog sistema imale istu vrijednost od po 1,25 EUR. Dionice kompanije Imako godinu su završile na 1,68 EUR, Instituta za crnu metalurgiju jedan EUR i Luke Bar 40 centi.

Skupština je u četvrtak usvojila Zakon o budžetu za narednu godinu, koji, između ostalog, predviđa povećanje minimalnih penzija na 450 EUR od 1. januara i nastavak gradnje druge dionice autoputa.

Budžet karakterišu kontinuirani pozitivni ekonomski trendovi, sa ostvarenjem stope realnog ekonomskog rasta od 3,8 odsto u narednoj godini. Nivo javnog duga će biti na nivou od oko 60 odsto i pored potrebe vraćanja starih dugova u iznosu od 1,6 milijardi EUR u narednom trogodišnjem periodu.

Izvorni prihodi budžeta za narednu godinu planirani su na 2,7 milijardi EUR, a izdaci na 3,48 milijardi EUR. Kapitalni budžet iznosi 240,6 miliona EUR, što je 40 miliona više u odnosu na ovu godinu, a za novu dionicu auto-puta je opredijeljeno 90 miliona.

U narednoj godini projektuje se zaduženje od 650 miliona EUR za potrebe otplate pristiglog duga u iznosu od 520 miliona i finansiranje kapitalnog budžeta.

Premijer Milojko Spajić je, tokom premijerskog sata u četvrtak, rekao da je program Evropa sad 2 sastavni dio budžeta za narednu godinu, a da njegova implementacija počinje za par dana.

“Kao što smo sproveli program Evropa sad 1 tako ćemo sprovesti i Evropu sad 2. Sprovešćemo je zbog građana, privrede i zajedničkog budžeta svih nas”, rekao je Spajić.

Premijer je, početkom sedmice na sastanku sa privrednicima u Privrednoj komori, poručio da bi Crna Gora, prema planu, trebalo da do kraja 2030. godine završi izgradnju oba auto-puta i četiri brze autoceste.

On je najavio da će u januaru biti raspisano šest javnih tendera za izradu idejnih rješenja za sve preostale dionice auto-puta od Bara do Boljara, jadransko-jonski auto-put, te brže autoceste Bijelo Polje – Pljevlja – Sarajevo, Bar – Ulcinj – Albanija, od obilaznice oko Budve – Luštica – Hrvatska i Andrijevica – Peć.

“Nemamo više vremena da čekamo. Potreban nam je ubrzani razvoj. Sa ovim će biti riješeni svi problemi sa drumskom saobraćajnom povezanosti Crne Gore”, rekao je Spajić.

Ministarstvo finansija je u petak objavilo da je u prvih 11 mjeseci ove godine, imajući u vidu realizaciju prihoda i rashoda, ostvaren suficit budžeta u iznosu od 158,5 miliona EUR ili 2,6 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Iz Ministarstva su saopštili da je u novembru budžetski deficit iznosio 25,2 miliona EUR. Prihodi budžeta su u periodu januar – novembar iznosili 2,31 milijardu EUR ili 37,5 odsto procijenjenog BDP-a i veći su u odnosu na uporedni period prošle godine 535,7 miliona ili 30,1 odsto.

Krajem posljednje ovogodišnje sedmice, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je optužnicu protiv bivših ministara poljoprivrede, Petra Ivanovića i Budimira Mugoše i bivšeg direktora Direktorata za IPARD plaćanje, Blagote Radulovića, zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj prilikom dodjele sredstava iz kredita Razvojnog fonda Abu Dabija.

Iz SDT-a je saopšteno da je optužnica podignuta i protiv bivšeg direktora Investiciono razvojnog fonda, Zorana Vukčevića, za krivično djelo nesavjestan rad u službi, kao i procjenitelja M.A. za krivično djelo zloupotreba procjene.

Sedmicu je obilježila i informacija da će se bivši predsjednik Privrednog suda, Blažo Jovanić, ubuduće braniti sa slobode, jer je Apelacioni sud odbio žalbu Specijalnog tužilaštva na rješenje Višeg suda, koji je prihvatio jemstvo za njega od 768 hiljada EUR.

Jovaniću će pritvor biti ukinut nakon što Uprava za katastar upiše hipoteku u korist države, na nekretnine koje su za njegovu slobodu ponudili Jovanićevi rođaci. Istovremeno su mu izrečene mjere nadzora, obaveza javljanja policiji svakog 1. u mjesecu i zabrana napuštanja Podgorice.

