Rast indeksa i pad prometa na kraju godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i pad prometa obilježili su na Montenegroberzi posljednju ovogodišnju sedmicu, u kojoj je usvojen Zakon o budžetu za narednu godinu, potpisan Opšti kolektivni ugovor, a Elektroprivreda (EPCG) kupila Željezaru Nikšić.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je 0,8 odsto na 1.009,24 boda, a MONEX 1,7 odsto na 14.141,35 poena.

Promet, realizovan kroz 216 transakcija, iznosio je 772,14 hiljade EUR i bio je 3,2 puta manji od prošlosedmičnog. Najveći udio u prometu imale su akcije Luke Bar, koje su na sedmičnom nivou blago oslabile na 89 centi.

Rasle su akcije Port of Adrie 20 odsto na 17,4 centa, Plantaža 9,8 odsto na 24,9 centi i Jugopetrola 1,1 odsto na 12,5 EUR. Oslabile su dionice Crnogorskog Telekoma pet odsto na 1,9 EUR i Crnogorskog elektroprenosnog sistema jedan odsto na 91,1 cent, dok su akcije Hotelske grupe Budvanska rivijera ostale na prošlosedmičnom nivou od 7,3 EUR.

Trgovano je i akcijama Instituta “Simo Milošević”, Poslovno logističkog centra Morača i Citadel grupe, koje su u petak koštale 17,5 EUR, odnosno četiri EUR i 50 centi. Dionice Otrantkomerca na kraju sedmice su iznosile 48 centi, Napretka Kotor 4,5 centi, a Željezničke infrastrukture 0,93 centa.

Skupština je u utorak usvojila Zakon o budžetu za narednu godinu, koji je projektovan na 2,85 milijardi EUR. U Vladi tvrde da usvojeni budžet predstavlja realan i održiv okvir koji će omogućiti očuvanje životnog standarda građana, postizanje održivog ekonomskog rasta i obezbjeđivanje urednog, održivog i blagovremenog finansiranja svih obaveza.

Jedna od ključnih karakteristika budžeta je da su planirani transferi za socijalnu zaštitu od 785 miliona EUR, odnosno 34 odsto ukupnih izdataka budžeta, što predstavlja istorijski maksimum. Predviđena su sredstva za povećanje penzija i zarada u javnom sektoru.

Kapitalni budžet, kao ključna razvojna komponenta, iznosi 202,6 miliona EUR, što ako se izuzmu sredstva koja su u tekućoj godini opredijeljena za realizaciju projekta prioritetne dionice autoputa, predstavlja povećanje od 35 miliona EUR za ostale projekte.

Očekuje se ostvarenje deficita budžetske potrošnje u iznosu od 5,9 odsto BDP-a, odnosno 366 miliona EUR. Nedostajuća sredstva za narednu godinu će iznositi 705 miliona EUR, dok se država u narednoj godini može zadužiti do 600 miliona EUR.

Početkom sedmice je u Ministarstvu rada potpisan Opšti kolektivni ugovor (OKU) kojim su regulisana brojna radnička prava. OKU će važiti tri godine, dok se granski kolektivni ugovori moraju zaključiti u roku od godinu.

Sedmicu je obilježila i informacija da je EPCG u petak kupila imovinu Željezare od turske Tosyali grupe. Ugovor je vrijedan 20 miliona EUR, od čega je 15 miliona obezbijeđeno sredstvima kojima je država u septembru na aukciji u postupku otuđenja sopstvenih akcija, otkupila 3,34 miliona dionica elektroenergetske kompanije, odnosno 28,27 odsto iznosa predviđenog za otuđenje.

Potpisivanjem ugovora, EPCG je, prema riječima njenih predstavnika, došla u priliku da proširi proizvodni portfolio, jer imovina Željezare zbog snage priključka ima veliki solarni potencijal.

Tom investicijom se, kako je objašnjeno, stvaraju preduslovi za ulaganje u pogone koji će, svojim aktivnostima, predstavljati značajnu logističku podršku proizvodnim aktivnostima EPCG.

Iz Ministarstva finansija je u petak objavljeno da je ukupan državni dug, bez depozita, na kraju septembra iznosio 3,99 milijardi EUR ili 70,17 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Ukupan državni dug sa depozitima na kraju septembra je iznosio 3,69 milijardi EUR ili 64,79 odsto BDP-a. Spoljni dug iznosio je 3,62 milijarde EUR, odnosno 63,59 odsto BDP-a, dok je unutrašnji bio 375,25 miliona EUR, odnosno 6,58 odsto BDP-a.

Depoziti su na kraju septembra iznosili 306,55 miliona EUR, uključujući 38,45 hiljada unci zlata, ili 5,38 odsto BDP-a.

Ove sedmice je Vlada usvojila Predlog izmjene odluke o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, kojom se predlaže njeno umanjenje za 15 odsto od 4. januara do 27. februara.

Odlukom, usvojenom na predlog Ministarstva finansija, propisuje se umanjenje visine akcize za bezolovni benzin i gasna ulja, koja će za bezolovni benzin iznositi 467 EUR na hiljadu litara, a za gasna ulja 374 EUR na hiljadu litara.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS