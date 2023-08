Rast indeksa i pad prinosa na obveznice

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica porasle, jer su prinosi na državne obveznice skliznuli s najvišeg nivoa u 16 godina, ali i zbog bolje procjene daljeg poslovanja tehnološkog diva Nvidie.

Dow Jones ojačao je 0,54 odsto na 34.472 boda, dok je S&P 500 porastao 1,1 odsto na 4.436 bodova, a Nasdaq indeks 1,59 odsto na 13.721 bod, prenosi Hrportfolio.

Pozitivno je na tržište uticao pad prinosa na desetogodišnje američke državne obveznice s najvišeg nivoa u 16 godina.

Sedmicama su ti prinosi rasli, jer su rasla i strahovanja da bi američka centralna banka mogla još jednom do kraja godine povećati kamatne stope.

Međutim, ta strahovanja su splasnula nakon slabijeg nego što se očekivalo izvještaja o PMI indeksu. Taj je izvještaj pokazao da su poslovne aktivnosti u SAD-u u avgustu gotovo stagnirale, što je najslabiji podatak od februara.

To znači da se rast ekonomije usporava, što bi moglo dodatno oslabiti inflatorne pritiske, a to znači da Fed neće više imati razloga za povećanje cijene novca.

Zbog toga će u fokusu ulagača u petak biti skup zvaničnika najvećih centralnih banaka u svijetu u američkom gradiću Jackson Holeu. Komentari predsjednika Feda Jeromea Powella o situaciji u ekonomiji i kamatnim stopama mogli bi znatno uticati na smjer tržišta.

Ulagače su ohrabrili i bolji nego što se očekivalo poslovni rezultati, kao i procjene daljeg poslovanja proizvođača čipova Nvidie.

Cijena dionice Nvidie porasla je od početka godine više od 220 odsto, što se zahvaljuje euforiji u vezi razvoja umjetne inteligencije (AI).

„Ne samo brojke iz izvještaja, nego i poruke na konferenciji za medije o razvoju u području vještačke inteligencije imaće velikog uticaja na raspoloženje na tržištu”, kazao je Rick Meckler, partner u kompaniji Cherry Lane Investments.

Nvidia je dio grupe koju na tržištu nazivaju Sedam veličanstvenih, a koja uključuje i Apple, Microsoft te Teslu, i koja je najzaslužnija za snažan rast S&P 500 indeksa ove godine.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks porastao je 0,68 odsto na 7.320 bodova, dok je frankfurtski DAX ojačao 0,15 odsto na 15.728 bodova, a pariski CAC 0,08 odsto, na 7.246 bodova.

