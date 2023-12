Rast dionica

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Američke dionice su porasle početkom posljednje sedmice u godini, gurajući S&P 500 bliže rekordnim nivoima.

S&P 500 popeo se 0,4 odsto, a Nasdaq Composite 0,5 odsto. Dow Jones dobio je 180 bodova ili oko 0,5 odsto, prenosi SEEbiz.

Uprkos slabijem obimu, potezi od utorka vjerovatno signaliziraju nastavak pozitivnih tržišnih trendova koji jačaju glavne indekse posljednjih sedmica, rekao je direktor za investicije Truista, Keith Lerner.

“Još imate novac koji pritiče iako je oslabio i solidnu ponudu ispod površine dok idemo prema kraju godine. To će se vjerovatno nastaviti“, rekao je Lerner.

Indeks S&P 500 takođe je došao na sjednicu u utorak blizu rekordnih nivoa. Široki tržišni indeks manje je od jedan odsto ispod svog završnog najvišeg nivoa svih vremena od 4796,56 postavljenog u januaru prošle godine.

Wall Street je u prazničnu skraćenu sedmicu ušao sa zamahom, nakon što je S&P 500 u petak zabilježio svoj osmi uzastopni sedmični napredak i najduži niz od 2017. Dow i Nasdaq Composite takođe su zabilježili osmosedmični pobjednički niz.

Ti potezi dolaze dok ulagači vesele nedavne podatke koji pokazuju da se inflacija približava cilju američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) od dva odsto. Očekivanja potencijalnih smanjenja stopa u novoj godini takođe su podigla dionice posljednjih sedmica.

Izvršni direktor i suosnivač Toggle AI, Jan Szilagyi, kazao je da inflacija pada, privreda još raste, a ciklus pješačenja je gotov.

„Uz sve ove makro trendove, porast je bio opravdan”, dodao je Szilagyi.

Intel je skočio gotovo pet odsto nakon što je izraelska vlada proizvođaču čipova dala potporu od 3,2 milijarde USD za 25 milijardi USD vrijednu fabriku na jugu zemlje. Manchester United dodao je dva odsto nakon što je britanski milijarder Jim Ratcliffe zaključio ugovor o kupovini četvrtine fudbalskog kluba.

