Rast cijena proizvođača industrijskih proizvoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u četvrtom kvartalu prošle godine su, u odnosu na isti period 2023, porasle tri odsto, pokazuju podaci Monstata.

“U poređenju sa četvrtim kvartalom 2023. godine, sektor vađenje ruda i kamena bilježi rast od 6,7 odsto, a prerađivačka industrija 3,1 odsto, dok su cijene u sektoru snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno na nivou cijena iz četvrtog tromjesečja 2023. godine”, navodi se u saopštenju.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u četvrtom kvartalu prošle godine, u odnosu na treće tromjesečje, bilježe rast od 1,1 odsto.

“U poređenju sa trećim kvartalom prošle godine, sektor vađenje ruda i kamena bilježi rast od 2,9 odsto, a prerađivačka industrija 1,2 odsto, dok su cijene u sektoru snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno na nivou cijena iz trećeg prošlogodišnjeg kvartala”, rekli su iz Monstata.

