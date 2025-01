Rast cijena nafte

London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak na međunarodnim tržištima prema 77 USD budući da se ulagači boje poremećaja u snabdjevanju ruskom i iranskom naftom pod pritiskom američkih sankcija.

Na londonskom tržištu cijena barela nakon podneva bila viša 59 centi nego na zatvaranju trgovine u ponedjeljak i iznosila je 76,89 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 42 centa višoj cijeni, od 73,98 USD.

Raspoloženje na tržištu obilježila su strahovanja da bi zapadne sankcije mogle izazvati poremećaje u snabdjevanju ruskom i iranskom naftom, prenosi SEEbiz.

Kabinet američkog predsjednika na odlasku Joea Bidena namjerava uvesti nove sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini, rekla su u ponedjeljak tri upućena izvora, dodavši da će meta novih kaznenih mjera biti tankeri koji prevoze rusku naftu skuplju od 60 USD po barelu.

“Paket je jako opsežan, obuhvata dvije ruske nafte kompanije, više od 100 tankera, trgovce naftom, ruske osiguravajuče firme i tako dalje”, rekao je neimenovani zvaničnik, na navodeći imena firmi.

Cjenovni limit od 60 USD uvela je grupa G7. Čak i ako bi se prodavala po višoj cijeni, kupci su obično dobijali popust, uključujući one u Kini i Indiji.

Vašington je obavijestio indijsko ministarstvo vanjskih poslova da će uskoro uvesti sankcije, rekao je neimenovani zvaičnik, dodajući da je tržište “preplavljeno” naftom i da su joj cijene niske, pa Indija može bez problema pokriti svoje potrebe.

Kineska Shandong Port Group izvijestila je da zabranjuje pristajanje i istovar tankera pod američkim sankcijama, prema navodima tri trgovca.

Kompanija upravlja lukama Qingdao, Rizhao i Yantai s velikim naftnim terminalima.

