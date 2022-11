Rast cijena nafte

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte skočile su u utorak na međunarodnim tržištima iznad 85 USD, podstaknute nadom da bi Kina nakon protesta mogla ublažiti stroge mjere suzbijanja covida 19.

Na londonskom je tržištu cijena barela nakon podne bila viša 1,95 USD nego na zatvaranju trgovine u ponedjeljak i iznosila je 85,14 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,51 USD višoj cijeni, od 78,75 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovci pažljivo prate mjere suzbijanja covida u Kini, najvećem uvozniku nafte u svijetu, budući da koče ekonomsku aktivnost i potražnju za energijom.

Kineski zdravstveni zvaničnici najavili su u utorak ubrzano vakcinisanje starijih građana kako bi se uklonila ključna prepreka ublažavanju nepopularne stroge politike “nulte tolerancije prema covidu-19”.

Brojni građani izašli su prošlog vikenda na ulice kineskih gradova kako bi protestovali protiv strogih mjera suzbijanja covida, kritikujući i šefa države Xi Jinpinga.

Najava zdravstvenih zvaničnika mogla bi utrti put prilagođavanju politike u Pekingu, smatraju na tržištu.

Podršku cijenama pružila su i nagađanja da bi veliki proizvođači mogli smanjiti proizvodnju, s obzirom na oslabljenu potražnju u Kini, prema ocjeni analitičara grupe Eurasia od ponedjeljka.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici, uključujući Rusiju, razmotriće proizvodnu politiku na sastanku zakazanom 4. decembra.

Grupa je početkom mjeseca već počela smanjivati proizvodnju, dva miliona baarel dnevno u odnosu na zacrtane nivoe, prema odluci sa sastanka u oktobru.

Tržišta pokušavaju utvrditi i posljedice skorih zapadnih ograničenja cijena ruske nafte.

Diplomate iz grupe sedam najrazvijenijih zemalja svijeta (G7) i Evropske unije raspravljali su o ograničenju cijene barela na 65 i 70 USD kako bi Moskvi ograničili prihode za finansiranje vojne ofanzive u Ukrajini i istovremeno izbjeći poremećaje na globalnim naftnim tržištima.

Međutim, vlade EU nijesu se u ponedjeljak uspjele dogovoriti koliki bi trebalo da bude limit, uz insistiranje Poljske da mora biti niži nego što G7 predlaže, tvrde diplomatski izvori.

Cijene bi trebalo da budu ograničene od 5. decembra, kada na snagu stupa i zabrana EU na uvoz ruske nafte brodovima.

U odvojenom je izvještaju OPEC objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u ponedjeljak pojeftinio 3,87 USD, na 79,93 USD.

