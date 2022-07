Rast cijena dionica

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama cijene dionica su prošle sedmice porasle, što se najviše zahvaljuje korekciji nakon oštrog pada u prvom polugodištu, dok rast ekonomija usporava, a centralne banke zbog visoke inflacije najavljuju dalje povećanje kamata.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošle sedmice ojačao 0,8 odsto, na 31.338 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,9 odsto, na 3.899 poena, a Nasdaq indeks 4,6 odsto, na 11.635 bodova.

Nakon što je u prvom polugodištu S&P 500 pao više od 20 odsto, najviše još od 1970. godine, na početku jula taj je indeks nadoknadio dio gubitaka, prenosi SEEbiz.

Tržište se pokušava oporaviti, iako se na makroekonomskom planu nije promijenilo ništa – inflacija je i dalje visoka, rat u Ukrajini se nastavlja, a američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) najavljuje dalje povećanje kamata.

Zapisnik s nedavne sjednice Feda, objavljen u srijedu, pokazao je da se čelnici te banke slažu da bi na sjednici u julu trebalo dodatno povećati ključne kamatne stope 0,5 ili 0,75 postotnih bodova, s obzirom na to da se inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) kreće na najvišim nivoima u više od 40 godina, iznad 8,5 odsto.

Na tržištu novca sada se procjenjuje da će ključna kamata u martu naredne godine dostići vrhunac od 3,44 odsto, dok se još nedavno procjenjivalo da bi do maja mogla dostići četiri odsto. Trenutno se kreće na 1,58 odsto.

Niz posljednjih podataka pokazuje da rast privrede usporava, pa se na tržištima najviše raspravlja o tome hoće li Fed uspjeti ‘mekano’ prizemljiti ekonomiju ili mu prijeti recesija.

Ulagače je ohrabrio guverner Feda Christopher Waller kazavši da su strahovanja od recesije pretjerana, dok je predsjednik ogranka Feda u St. Louisu, James Bullard, kazao da očekuje ‘mekano’ prizemljenje privrede.

U prvom je tromjesečju bruto domaći proizvod (BDP) SAD-a pao na kvartalnom nivou, a ni u drugom tromjesečju podaci nijesu baš impresivni. Neki ukazuju na usporavanje, a neki na stabilan rast ekonomije.

U petak je objavljeno da je u SAD-u u junu broj zaposlenih povećan 372 hiljade, znatno više nego što se očekivalo, pri čemu je stopa nezaposlenosti stagnirala na niskih 3,6 odsto.

Međutim, prosječna satnica porasla je 5,1 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, što pokazuje da inflacioni pritisci ne popuštaju.

A sve to znači da bi Fed mogao nastaviti agresivno zaoštravati monetarnu politiku.

I na evropskim berzama cijene dionica su prošle sedmice porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,4 odsto, na 7.196 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,6 odsto, na 13.015 bodova, a pariski CAC 1,7 odsto, na 6.033 boda.

Na Tokijskoj je berzi Nikkei indeks porastao 2,2 odsto, na 26.517 bodova.

