Rast BDP-a u četvrtom kvartalu 4,3 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bruto domaći proizvod (BDP) Crne Gore porastao je u četvrtom kvartalu 4,3 odsto, pokazuju preliminarni podaci Monstata.

BDP je, prema preliminarnim rezultatima, u četvrtom kvartalu iznosio 1,75 milijardi EUR, dok je u istom periodu 2022. godine bio 1,59 milijardi EUR.

Crna Gora je, sa Maltom i Hrvatskom, čije su ekonomije takođe rasle po stopi od 4,3 odsto, vodeća kada je riječ o međunarodnom pregledu stopa realnog rasta BDP-a.

Od zemalja regiona, Srbija je rasla 3,8 odsto, Slovenija 2,2 odsto, a Sjeverna Makedonija 0,9 odsto.

