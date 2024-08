Raspisan tender za nadzor nad izgradnjom dionice Mateševo – Andrijevica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Monteput je raspisao tender za nadzor nad izradom projektne dokumentacije i izvođenjem radova na izgradnji autoputa Bar-Boljare, dionica Mateševo – Andrijevica.

Poziv je dostupan na https://ecepp.ebrd.com/delta/buyers/select/viewListStatus.html?id=33479143 , a uslovi tendera su usklađeni sa pravilima i politikama nabavke EBRD-a.

„Cilj javnog poziva je angažovanje iskusnog nadzornog organa nad projektovanjem i izvođenjem radova, koji obuhvataju sve pripadajuće objekte, administraciju ugovora i upravljanje projektom u skladu sa FIDIC-ovim uslovima i pravnim propisima Crne Gore“, saopštili su iz Monteputa.

Nadzor nad projektovanjem, kako su pojasnili, uključuje stalni pregled i monitoring izrade Glavnog projekta i ostale projektne dokumentacije tokom cijelog procesa projektovanja, aktivno učešće inženjera u saopštavanju eventualnih komentara na dostavljena tehnička rješenja, te stalnu kontrolu usklađenosti svih dijelova Glavnog projekta i ostale projektne dokumentacije sa zahtjevima investitora i Projektnim zadatkom za izradu Glavnog projekta.

„Podrazumijeva i kontrolu usklađenosti dinamike i napretka izrade Glavnog projekta sa Programom radova i obavezu saradnje nadzora sa Državnom revizionom komisijom“, dodaje se u saopštenju.

Iz Monteputa su rekli da nadzor nad radovima znači svakodnevni nadzor i kontrolu kvaliteta izvedenih radova od strane izvođača u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta.

Izgradnja autoputa Bar-Boljare, dionice Mateševo – Andrijevica, u ukupnoj dužini od oko 22 kilometra, strateški je projekat od značaja za razvoj Crne Gore.

Projekat se djelimično finansira iz kredita, obezbijeđenih grantova i kapitalnog budžeta Crne Gore.

