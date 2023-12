Raspisan nagradni konkurs za najbolju startap ideju studenata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kancelarija za razvoj karijere i cjeloživotno učenje Univerziteta Crne Gore raspisala je Nagradni konkurs za najbolju startap ideju studenata, sa nagradnim fondom od 5,5 hiljada EUR za tri najbolje.

Nagradni fond obezbijedili su Univerzitet Crne Gore, za prvu nagradu od tri hiljade EUR, Investiciono razvojni fond za drugu nagradu od dvije hiljade i Fondacija Čini dobro za treću od 500 EUR.

Na konkursu, kako je objašnjeno, mogu učestvovati svi studenti Univerziteta Crne Gore, pojedinačno ili u timu sa najviše tri člana.

„Individualni aplikanti mogu imati najviše dvije prijave, dok jedan tim može prijaviti najviše tri startap ideje“, kazali su iz UCG.

Rok za prijavu startap ideja je 25. decembar.

„Prijavni formular sa razvijenom startap idejom dostavlja se u štampanoj formi, nepotpisan, sa šifrom od maksimum pet karaktera – sastavljena od slovnih i brojčanih karaktera, u zapečaćenoj/zatvorenoj koverti, čime se obezbjeđuje anonimnost autora“, objasnili su iz UCG.

Kandidat treba da dostavi još jednu zapečaćenu kovertu na kojoj je naznačena šifra rada i u kojoj treba da budu podaci o autoru, odnosno njegovo ime i prezime, potvrda o studiranju, kontakt telefon i e-mail adresa.

Zapečaćene koverte sa radom i podacima o autoru moguse dostaviti na adresu Univerziteta Crne Gore, poštom ili lično, sa naznakom da je u pitanju prijava za nagradni konkurs za najbolju startap ideju studenata.

Odluku o dodjeli nagrada za najbolju startap ideju donijeće komisija sastavljena od predstavnika UCG i partnera konkursa.

Prijavni formular nalazi se na zvaničnom sajtu UCG, na stranici Kancelarije za razvoj karijere i CŽU.

Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Kancelariji za razvoj karijere i CŽU, upitom na e-mail [email protected].

