Raspisan konkurs za podršku start up ICT biznisu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sekretarijat za podršku biznis zajednici Glavnog grada objavio je konkurs za podršku start up ICT biznisu, na koji mogu aplicirati sva preduzeća i pojedinci i prijaviti se za Alpha ili Beta program.

Za program Alpha mogu se prijaviti građani ili preduzeća koja su osnovana u posljednjih pet godina sa prebivalištem odnosno sjedištem na teritoriji Glavnog grada koji svoje biznis ideje žele da započnu ili razviju u Glavnom gradu.

Za program Beta podršku može ostvariti najviše tri učesnika, odnosno pojedinca ili preduzeća, koji su među dobitnicima prethodnog konkursa za podršku start up biznisa u prošloj godini.

“Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorice za ovu godinu za ove svrhe planirana su sredstva u iznosu od 40 hiljada EUR, za podršku inovativnim proizvodima i uslugama koji su najmanje na trećem nivou skale tehnološke spremnosti u oblastima”, rekli su iz PG Biroa.

Radi se o oblastima fintech, IoT (Internet of things), game development, healthtech, pametne tehnologije (gradovi, zgrade), digitalna transformacija (ERP sistemi, e-poslovanje, finansijske tehnologije), zeleni ICT (smanjenje emisija, ušteda energije), kao i mašinsko učenje i vještačka inteligencija.

Sredstva po ovom konkursu koriste se za učešće na Web Summitu 2022 čije teme su fokusirane na IT i internet tehnologiju i druge vrste novih tehnologija.

“U okviru Web Summit-a djeluje program Alpha za prezentovanje ideja, master kurseve za pokretanje biznisa, časove s internacionalnim mentorima i drugo, kao i program Beta, koji se odnose na građane i preduzeća koja su ostvarila podršku na prethodnom konkursu), uz ispunjenje uslova, propisanih ovim konkursom”, navodi se u saopštenju.

Inovativni proizvod i usluga mora zadovoljiti standarde kvaliteta koje propisuje Web Summit. Po ovom konkursu jednom licu mogu se odobriti sredstva u iznosu do četiri hiljade EUR. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objavljivanja ovog konkursa na internet stranici Glavnog grada.

Zahvaljujući ovoj inicijativi i podršci Glavnog grada sedam najboljih biznis ideja prošle godine je predstavljeno na jednoj od najvećih tehnoloških konferencija na svijetu – Web Summit-u u Lisabonu.

“Očekujemo da će kroz ovogodišnji konkurs biti nominovane sjajne ideje i projekti iz ove oblasti”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS