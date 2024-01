Raspisan konkurs za Odbor direktora IRF-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština Investiciono-razvojnog fonda (IRF) raspisala je javni poziv za članove Odbora direktora, koji će biti otvoren do petka.

Članove Odbora direktora imenuje i razrješava Skupština IRF, a to tijelo ima pet članova. Predsjednik Odbora direktora funkciju obavlja profesionalno, a članovi honorarno, pišu Vijesti.

Odbor direktora se imenuje na period od pet godina i može biti ponovo imenovan.

Uslovi za člana Odbora direktora Fonda su VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva.

Skupština je krajem prošle godine usvojila dopune Zakona o Investiciono-razvojnom fondu, prema kojima će predsjednik Odbora direktora funkciju obavljati profesionalno, a članovi honorarno.

Dopune je predložio poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić, a prihvaćen je amandman Demokratske Crne Gore, kojim se predlaže da Odbor direktora IRF-a ima pet članova koji se biraju na pet godina i mogu se ponovo birati.

Prema starom rješenju Odbor direktora IRF-a je imao tri člana.

