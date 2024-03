Raspisali poziv za izradu idejnog rješenja brze saobraćajnice Crnča – Pljevlja – Goražde

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Monteput raspisala je javni poziv za izradu idejnog rješenja brze saobraćajnice Crnča – Pljevlja – Goražde, dionica Crnča – Pljevlja – granica sa Bosnom i Hercegovinom, dužine 93 kilometra.

“Osnovni cilj poziva je razvijanje detaljne tehničke dokumentacije s fokusom na istraživanje i definisanje optimalnog koridora trase brze saobraćajnice Crnča – Pljevlja – Goražde”, navodi se u saopštenju kompanije.

Izradom idejnog rješenja se, kako je objašnjeno, želi precizirati optimalna trasa, stvarajući osnovu za dalje faze projektne dokumentacije i buduću izgradnju te važne saobraćajnice.

“S obzirom na to da u prethodnom periodu nije rađena planska i tehnička dokumentacija kojom je tretiran ovaj putni pravac, potrebno je uraditi idejno rješenje koje treba da posluži kao osnov za konačno opredjeljenje i definisanje preciznijeg položaja koridora brze saobraćajnice u Predlogu Prostornog plana Crne Gore do 2040. godine”, rekli su iz Monteputa.

U procesu projektovanja, kako se precizira, naglasak treba staviti na multidisciplinarni pristup, uz razmatranje tehničkih, ekonomskih, prostornih, ekoloških i drugih aspekata, uz poštovanje propisanih uslova i primjenu suvremenih tehničko-tehnoloških metoda.

“Pristup uključuje pažljivo razmatranje prostorno-planskih aspekata, uključujući izbor optimalne trase, lokaciju denivelisanih raskrsnica, naplatnih rampi, pratećih i funkcionalnih sadržaja, ekoloških uticaja, postojeće infrastrukture, kulturnih dobara, vjerskih objekata i drugih relevantnih faktora za donošenje odluke o trasi”, navodi se u saopštenju.

U izradi idejnih rješenja, projektant je dužan da poštuje zakonsku regulativu, tehničke propise i standarde koji se odnose na projektovanje i važe u Crnoj Gori. TEM standardi i preporučena praksa smatraju se osnovnim smjernicama za projektovanje saobraćajnice.

“Brza saobraćajnica ima za cilj da obezbijedi kvalitetnu saobraćajnu vezu Bijelog Polja i Pljevalja, i u konačnom poboljša saobraćajnu povezanost Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Takođe, ovom saobraćajnicom se, dalje preko Goražda, obezbjeđuje veza auto-puta Bar-Boljare sa koridorom Vc”, zaključuje se u saopštenju.

