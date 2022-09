Raspisali javni poziv za program podrške mladim poljoprivrednicima

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar objavila je drugi javni poziv za učešće u programu podrške razvoju poljoprivrede za mlade poljoprivrednike kroz finansiju podršku u lokalnoj samoupravi.

„Pravo da se prijave imaju nezaposleni koji se nalaze na evidenciji Biroa rada Bar kao potencijalni preduzetnici koji žele da razviju svoju biznis ideju i započnu samostalno poslovanje u poljoprivredi, koji imaju prebivalište odnosno sjedište u Baru i imaju od 18 do 30 godina“, navodi se u saopštenju.

Ukupan iznos sredstava opredijeljenih za raspodjelu po ovom pozivu iznosi 40 hiljada EUR. Sredstva su opredijeljena odlukom o budžetu Opštine za ovu godinu.

Najviši iznos dodijeljenih sredstava po odobrenom biznis planu iznosi deset hiljada EUR, a odobreni projekat se finansira u iznosu od 100 odsto opravdanih troškova iz biznis plana.

Pod opravdanim troškovima se, između ostalog, ubrajaju troškovi nabavke namjenske opreme i mehanizacije, oformljivanje pčelinjih zajednica, kupovina domaćih životinja, sjemenskog i sadnog materijala za povrtarsku proizvodnju, kao i izgradnje plastenika.

Poziv je otvoren 30 dana od objavljivanja, a popunjeni prijavni formular i prateća dokumentacija predaju se u tri primjerka Građanskom birou Opštine Bar ili poštom na adresu Bulevar revolucije 1, 85000 Bar -Sekretarijat za privredu.

Dodatne informacije u vezi sa prijavljivanjem na poziv mogu se dobiti putem e-maila [email protected], telefona 030/301-450 i u kancelariji Sekretarijata za privredu (br.116) svakog radnog dana od osam sati i 30 minuta do 12 sati.

