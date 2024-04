Raspisaće međunarodni konkurs za izvršnog direktora ACG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodromi Crne Gore (ACG) će narednih dana raspisati međunarodni konkurs za izvršnog direktora, odlučio je Odbor direktora te kompanije na sjednici koja je održana večeras.

Iz Odbora direktora ACG saopštili su da im je potvrđeno da je 509 hiljada EUR sporne uplate za aerodromsku opremu vraćeno na račun kompanije i da su od banke tražili informacije o statusu preostale 42 hiljade EUR, o čemu će i javnost biti blagovremeno obaviještena.

„Takođe, Odbor direktora je na sjednici, kako je i najavljeno, ramatrao problem taksi prevoza ispred terminalne zgrade Aerodroma Podgorica i tim povodom je uputio dopis Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, odnosno Vladi kao osnivaču“, kaže se u saopštenju.

Iz Odbora direktora poručili su da je cilj ACG zaštita interesa putnika i kompanije.

„Odbor direktora je na sjednici razmatrao i sve ostale teme koje su od značaja za ljetnju sezonu, koja će, prema dosadašnjim informacijama, biti rekordna“, navodi se u saopštenju.

