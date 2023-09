Rakočević: DPS natjerao Vladu da razmišlja o standardu građana

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) natjerala je Vladu da razmišlja o životnom standardu građana, rekao je poslanik te stranke Nikola Rakočević.

Predstavnici trgovačkih lanaca, prehrambene industrije i distributeri danas su, na sasntanku sa ministrom ekonomskog razvoja i turizma Goranom Đurovićem, izrazili spremnost da zajedno sa Ministarstvom pronađu efikasnu strategiju za ograničavanje cijena i suzbijanje posljedica inflacije.

Rakočević je rekao da je DPS-u drago ako su paketom od deset mjera podrške građanima koji su predložili, podstakli Đurovića i Vladu da počnu da razmišljaju kako žive građani u Crnoj Gori pod teretom stalnog skoka cijena.

“Bilo bi dobro da je Vlada u tehničkom mandatu umjesto zakašnjelog okupljanja, razmatranja, dogovaranja i drugih PR aktivnosti, još ljetos izašla sa efikasnom strategijom kako pomoći najugroženijim slojevima stanovništva da se izbore sa drastičnim padom kupovne moći i nemogućnosti da plate osnovne račune”, smatra Rakočević.

On je naveo da je DPS izašao sa konkretnim mjerama kojima bi se omogućilo brojnim građanima da prebrode zimu koja nas čeka.

Kako je Rakočević kazao, to je kratkoročan plan ali veoma efikasan i lako primjenljiv.

Prema njegovim riječima, dugoročno, Crna Gora mora da radi na privlačenju novih investicija, snaženju ekonomije i podizanju standarda.

“Taj ozbiljan proces zahtijeva odgovornu i posvećenu vladu, koja će se fokusirati na životna pitanja i pokretanje crnogorske privrede koja je u ove tri godine gotovo nestala”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS