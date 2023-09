Rakčević nudi akcije Vladi

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Najveći privatni akcionar Instituta Igalo, Žarko Rakčević, ponudio je da državi proda svoj udio od 27,5 odsto za pet miliona EUR, odnosno po istoj cijeni po kojoj je sa češkim partnerom Philibertom 2019. ponudio da kupi državni paket, pišu Vijesti.

Rakčević, koji posjeduje akcije Instituta preko svoje firme Vila Oliva, prije tri dana je na sastanku u Uniji slobodnih sindikata (USSCG) o sudbini kompanije iz Igala kazao da je njegova tadašnja ponuda odbijena uz obrazloženje da je niska.

“Ako država želi da postane stopostotni vlasnik Instituta i to vidi kao način rješavanja problema, spreman sam da prodam svoj udio po istim cijenama koje su državi prije četiri godine bile niske”, kazao je Rakčević na sastanku.

Vila Oliva je taj paket akcija stekla kupujući 2018. godine dionice koje su bile u posjedu Vlade Srbije, a zatim još nekoliko precenata u više navrata na Montenegroberzi.

Ukupno su sve te akcije tada koštale oko 3,5 miliona EUR, a Rakčević je kazao da, ako bi se na taj iznos za pet godina računala inflacija i obezvređenje novca, ponovo se dolazi do fer ponude od pet miliona EUR. Takođe po toj cijeni od pet miliona za 27,5 odsto akcija, cijeli Institut bi vrijedio manje od 20 miliona EUR.

Svi predlozi saopšteni na sastanku, pa i Rakčevićev, ušli su u dopis koji je poslat premijeri Dritanu Abazoviću uz molbu da do kraja iduće sedmice organizuje sastanak na kojem bi se već donijele neke mjere i smjernice za pomoć Institutu.

Da se mjere moraju hitno donijeti i da su u pitanju dani a ne sedmice, pokazuje i razgovor predstavnike uprave Instituta i norveškog Fonda zdravstva. Kako je saopšteno nakon sastanka, ukoliko Institut za narednu godinu želi da zadrži goste iz Norveške, koji mu donose četvrtinu prihoda, mora da se u roku od 30 dana javi na tender i ispuni više uslova – potpisan kolektivni ugovor, što znači i veće zarade zaposlenima, garancije za poboljšanje uslova boravka i da Institut neće imati ovogodišnjih problema sa blokadama računa i pružanjem usluga.

Da bi sve to ispunio Institut već u narednih 15-ak dana mora da ima riješene probleme – potpisan kolektivni ugovor, obezbijeđen novac za investicije u poboljšanje usluga i rast zarada, izmirenje makar dijela dugova prema dobavljačima kako bi osigurao stabilnost rada za narednu godinu. To znači i da akciju spašavanja Instituta mora da sprovede sadašnja Vlada, a ne neka buduća.

Direktor Instituta Savo Marić nakon sastanka u četvrtak je kazao da za ugovor sa norveškim fondom nijesu diskvalifikovani za narednu godinu, već da šansu mogu tražiti na tenderu koji će biti raspisan za 15 dana, a na kojem ponudu mogu predati za najkasnije 30 dana.

“Molio sam ih, ako osim finansijske situacije, imaju još neke sugestije prema nama, da nam kažu, da to popravimo i eventualno smanjimo broj razloga zašto ne bismo bili domaćini. Optimizam još postoji”, kazao je Marić RTV Herceg Novi.

On je naveo i da delegacija iz Norveške nije imala primjedbe na medicinski dio, koji je prema anketama ocijenjen sa 4,55, već da je potrebno riješiti finansijske probleme, odnosno poboljšati uslove rada, obezbijediti redovna primanja i potpisati kolektivni ugovor.

“Ako prihvatimo kolektivni ugovor i riješimo dug prema Jugobanci, dosta smo promijenili”, rekao je Marić.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović u četvrtak je na sjednici Vlade najavio da bi sljedeće sedmice mogao biti potpisan ugovor između Agencija za osiguranje depozita Srbije, Jugobanke u stečaju i Instituta. Vlada je na taj nacrt dala saglasnost.

