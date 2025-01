Rakčević: Manjinski akcionari ne prihvataju marginalizaciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Manjinski akcionari neće dozvoliti marginalizaciju koja im se nameće, a ponudili smo plan za spas Instituta „Simo Milošević“, saopštio je njihov predstavnik i suvlasnik Vile Oliva, Žarko Rakčević.

On je, u Jutarnjem programu TVCG, kazao da neće dozvoliti pad učešća manjinskih akcionara sa 27 na 24 odsto kako je to predložila Vlada.

Rakčević je naveo da pet hiljada građana u Institutu Igalo pronalazi spas i da su manjinski akcionari učinili sve da poboljšaju poslovanje tog važnog zdravstvenog centra, prenosi Portal RTCG.

“Ono što je iskustvo u Evropi je da su rehabilitacioni centri uglavnom u privatnom vlasništvu. To ne znači da je usluga na nižem nivou, naprotiv. Institut nije pred vratima stečaja zbog privatnika, već zbog lošeg upravljanja države i mi smo kao manji akcionari jako puno upozoravali, sada su pare građana otišle na dugove. Upozoravali smo na partijsko zapošljavanje, na odnos koji nije domaćinski”, rekao je Rakčević.

On je dodao da su manjinski akcionari u julu pokazali da ne žele da Institut ide u stečaj.

“Nijesmo mi krivi za dug Jugobanci. Dali smo pet miliona EUR da Institut ne ide u stečaj, 23 miliona je njegov gubitak u ovom momentu, a Brisel traži da državna pomoć ne bude nauštrb mijenjanja strukture akcionara, te da se pokriju gubici proporcionalno i mi to zagovaramo”, saopštio je Rakčević.

On je podsjetio da je u četvrtak Vlada predala novu odluku o dokapitalizaciji kojom sebi u ovom procesu daje veća prava u odnosu na druge akcionare, kako bi dostigla dvotrećinsko vlasništvo čak i ako bi drugi dioničari učestvovali u dokapitalizaciji.

Tom odlukom se, kako je objasnio Rakčević, predviđa se dokapitalizacija pa bi država sa uloženih 15 miliona dobila dodatnih preko deset odsto akcija, dok bi Vila Oliva sa dodatno uloženih oko 2,8 miliona imala pad učešće sa 27 na 24 odsto.

Na taj način bi Vlada dobila vlasništvo iznad dvije trećine akcija i izbacila male akcionare iz daljeg odlučivanja o Institutu.

Vlada sada ima 56,4 odsto akcija, Vila Oliva 27,4 odsto, a ostali mali akcionari oko 16 odsto.

Rakčević je kazao da je taj predlog odluke o dokapitalizaciji suprotan zakonima o privrednim društvima i o tržištu kapitala i da ga neće podržati.

“Ima mnogo načina i mi smo spremni da pomognemo i pokrijemo najmanje onoliko koliko je proporcionalno gubitka. Dospjele obaveze su 23 miliona EUR i spremni smo da sedam miliona pokrijemo a država ostalo. Ako neće da pokruju gubitke, mi smo spremni da pokrijemo sve. Juče smo dobili odgovor da se dokapitalizuje Institut, ali protivno zakonima države da ne bude proporcionalno pokrivanje i da naše učešće padne sa 27 na 24 odsto”, naveo je Rakčević.

On je rekao da su od firmi koje su bile u mnogo lošijem stanju napravili uzorne kolektive sa četiri zvjezdice.

“Neprihvatljivo je da nešto što je suprotno mišljenju Brisela nama nameće. Onda dajemo novac i ništa se ne pitamo, a to onda nije partnerstvo”, kazao je Rakčević.

Nova sjednica zakazana je za 21. januar, a Rakčević smatra da je sve moguće, pa i da Plan restrukturiranja padne u vodu.

“Spremni smo da pomognemo, ali nećemo prihvatiti staru praksu i način upravljanja sa partijskim kadrom i poslovanjem koje nije domaćinsko. Spremni smo na sve, čak i na čitavi dug od 23 miliona EUR, samo ne da šteluju cifre tako da ulažemo novac, a da se ne pitamo apsolutno ništa”, poručio je Rakčević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS