Raičković reizabran na čelnu funkciju u AMM-u

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dosadašnji predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM), Budimir Raičković, reizabran je danas na tu čelnu funkciju.

Delegati iz najznačajnih kompanija iz svih krajeva Crne Gore su na Izbornoj Skupštini AMM-a donijeli odluku da četvorogodišnji mandat predsjednika povjere Raičkoviću.

Izvršni direktor Novog Volvoxa, Slavoljub Popadić, izabran je za predsjednika Skupštine, dok je za zamjenika predsjednika izabran pomoćnik direktora Sava osiguranja, Zoran Savić.

Za potpredsjednicu za oblasti liderstva i poslovnih žena izabrana je direktorica TV Vijesti i Daily Press-a, Marijana Kadić Bojanić, a za potpredsjednika za ekonomiju i finansije CEO kompanije Aqua Mont, Vinko Nikić.

Za oblasti korporativnog upravljanja i strateškog menadžmenta za potpredsjednika je izabran izvršni direktor One Crna Gora, Branko Mitrović, dok je za oblast preduzetništva izabran osnivač Family RIN DG, Radovan Radulović.

U sastav Predsjedništva AMM-a su ušli i predsjednik CEO Foruma i izvršni direktor Sava osiguranja, Nebojša Šćekić, izvršna direktorica AMM-a, Anđela Radosavović, generalni direktor Čikoma, Vladan Tabaš, direktor sektora za strategiju i rizike u M:telu Dušan Radusinović i direktor prodaje u Win Credit, Arsenije Boljević.

Raičković je u svom obraćanju delegatima povodom izbora za predsjednika Asocijacije istakao da AMM, kao krovna organizacija koja okuplja lidere i menadžere iz svih sektora društva, ima značajnu ulogu u oblikovanju poslovnog ambijenta i unapređenju kvaliteta upravljanja u Crnoj Gori.

“Naš zajednički cilj je da nastavimo graditi snažnu i prosperitetnu poslovno društvenu organizaciju, koja će dati doprinos ekonomskom razvoju Crne Gore. AMM je više od samo poslovne organizacije. Mi smo partneri u izgradnji bolje budućnosti za sve građane naše zemlje. Naši članovi su lideri koji svojim djelovanjem doprinose razvoju svojih kompanija, ali i cjelokupne ekonomije Crne Gore”, rekao je Raičković.

Prema njegovim riječima, Crna Gora se suočava sa mnogim izazovima na putu ka istinskom ekonomskom i društvenom prosperitetu.

Pored stalnog unapređenja poslovnog ambijenta, jednostavnog i predvidivog zakonodavnog i poreskog okvira za poslovanje i efikasne državne administracije, ključne mjere koje treba preduzeti između ostalog obuhvataju podršku preduzetništvu, razvoj kadrovske baze kroz unapređenje obrazovanja, infrastrukturni razvoj, digitalizacija i tehnološki razvoj.

„Jedan od strateških ciljeva AMM-a je podrška našoj državi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji (EU). Članstvo u EU donosi brojne benefite, uključujući pristup većem tržištu, strukturne fondove za razvoj, kao i usvajanje visokih standarda poslovanja i upravljanja. AMM će u skladu sa svojim mogućnostima aktivno učestvovati i dati svoj puni doprinos što bržoj integraciji Crne Gore u evropsku porodicu. Naša snaga leži u jedinstvu i zajedničkoj posvećenosti ciljevima koji nadilaze individualne interese”, rekao je Raičković.

Popadić je istakao da mu je veliko zadovoljstvo i čast da u još jednom mandatu predsjedava Skupštinom Asocijacije, koja je izrasla u prepoznatljivu i snažnu organizaciju i postala ozbiljan partner državi i privredi.

AMM je uspjela sačuvati integritet i duh u periodu političkih i ekonomskih turbulencija.

Popadić je naglasio da poseban kvalitet radu Asocijacije daje činjenica da se aktivnosti članova sprovode na volonterskoj bazi, bez ličnih interesa, nesebično radeći za dobro Crne Gore.

„Snaga AMM-a je u našem okupljanju, našem zajedništvu i našem oslanjanju jednih na druge“, poručio je Popadić.

Šćekić je saopštio da je AMM u svom članstvu i rukovodstvu okupila ljude koje krase kompetencije, profesionalizam, znanje i iskustvo.

Sa strateškog aspekta je naveo da ga jako raduje što se u Asocijaciju uključio veliki broj mladih i perspektivnih menadžera, koji će svojim pozicioniranjem u rukovodećim organima biti oslonac i perspektiva razvoja ove institucije, koja je prepoznata i u zemlji i inostranstvu.

Mitrović je ocijenio da AMM predstavlja temelj poslovne zajednice u Crnoj Gori, ali da njena istinska snaga leži u zajedništvu i solidarnosti.

„Kroz aktivnosti AMM-a, nijesmo samo partneri koji traže biznis potencijale za naše kompanije, već kroz saradnju i zajedničku viziju prepoznajemo šanse za rast i razvoj čitavog crnogorskog društva. Uvjeren sam da je to put ka postizanju velikih rezultata. Pored toga, naša je odgovornost da unutar svojih kompanija posvetimo pažnju razvoju nove generacije menadžera“, dodao je Mitrović.

Kroz ulaganje u njihov profesionalni rast i obrazovanje, kako je rekao, stvaraju se temelji za održiv i dugoročan napredak crnogorske privrede.

„Na taj način ćemo obezbijediti da naš poslovni ekosistem ostane dinamičan, inovativan i sposoban da odgovori na sve izazove budućnosti“, poručio je Mitrović.

Kadić Bojanić je istakla da je AMM nakon više od deset godina postojanja pokazala da je samoodrživa organizacija, koja je rasla i razvijala se, ali i održala svoju nezavisnost u odnosu na političke i druge interesne krugove, što je velika vrijednost i prednost AMM-a.

„Kada su u pitanju poslovne žene, AMM će u budućem periodu još aktivnije raditi na njihovom osnaživanju. Pomaci su vidljivi, danas je više žena na CEO pozicijama nego ranije, ali i dalje država i lokalne samouprave ne obezbjeđuju kvalitetne javne servise kao što su školstvo, zdravstvo, javni prevoz, čije bi regularno funkcionisanje znatno olakšalo kvalitetnu raspodjelu privatnog i poslovnog vremena“, rekla je Kadić Bojanić.

Savić, koji je zamjenik predsjednika, je kazao da će sa te značajne funkcije nastaviti da radi na unapređenju profesionalnih standarda i stvaranju novih prilika za sve njihove članove, kao i na stvaranju ambijenta u kojem će svi članovi imati priliku za profesionalni rast, edukaciju i umrežavanje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS